PAMI ofrece un subsidio para contratar cuidadores domiciliarios en casos de dependencia funcional ¿Cómo solicitarlo?

Cada vez más adultos mayores requieren acompañamiento para realizar sus actividades cotidianas, especialmente cuando presentan dificultades físicas o cognitivas que limitan su autonomía. En ese contexto, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) implementa un beneficio económico destinado a cubrir parte de los costos de asistencia domiciliaria.

En qué consiste el subsidio para auxiliar domiciliario

El programa, conocido como “Subsidio para auxiliar domiciliario”, brinda un apoyo económico parcial a los afiliados que presentan dependencia funcional, es decir, limitaciones psicofísicas que les impiden desenvolverse con independencia.

El beneficio está pensado para quienes no cuentan con una red familiar o social efectiva que pueda brindar acompañamiento constante. El objetivo es colaborar con los gastos derivados de la contratación de un cuidador o auxiliar domiciliario, figura clave en tareas esenciales como:

Higiene y cuidado personal.

Asistencia en la alimentación.

Movilidad y traslado dentro del hogar.

Supervisión diaria y acompañamiento emocional.

Cómo tramitar el subsidio

El trámite puede gestionarse de manera online o presencial, según la preferencia del afiliado.

Online: a través del portal web de PAMI o de la app Mi PAMI , donde también se pueden realizar otros trámites vinculados al cuidado y la atención médica.

a través del o de la , donde también se pueden realizar otros trámites vinculados al cuidado y la atención médica. Presencial: en la agencia de PAMI correspondiente, solicitando turno previo.

La gestión puede ser iniciada por el afiliado, su apoderado o un familiar cercano.

Evaluación y adjudicación del beneficio

La adjudicación del subsidio no es automática. PAMI realiza una evaluación social integral para determinar si el solicitante cumple con los criterios establecidos.

El equipo social analiza:

El grado de dependencia funcional del afiliado.

del afiliado. La capacidad del entorno familiar o social para brindarle apoyo.

para brindarle apoyo. La necesidad real de asistencia domiciliaria.

Solo después de esa evaluación se determina la aprobación del subsidio, priorizando que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

Requisitos para acceder al subsidio

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser afiliado o afiliada de PAMI.

Presentar limitaciones funcionales psicofísicas comprobables.

No contar con una red de apoyo efectiva.

Someterse a la evaluación social realizada por el equipo técnico del organismo.

Documentación necesaria

Al momento de realizar el trámite, se debe presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Último recibo de cobro o credencial de afiliación.

Consentimiento informado firmado.

Informe médico actualizado.

Nota de solicitud completada.

Un programa para promover el cuidado y la permanencia en el hogar

Con esta iniciativa, PAMI busca favorecer la permanencia de los adultos mayores en sus hogares, respetando su entorno, sus vínculos y su autonomía. La medida se enmarca dentro de una política integral de cuidado, orientada a garantizar la atención personalizada y el bienestar emocional de jubilados y pensionados que necesitan apoyo constante para mantener su calidad de vida.