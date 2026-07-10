Infracciones de tránsito: cómo consultar si tenés multas y cuáles son los plazos reales de prescripción

¿Te llegó una notificación de una multa que no recordás o tenés miedo de encontrar una deuda sorpresa al renovar tu registro? Es una duda muy frecuente, y la buena noticia es que existen canales oficiales para verificar tu situación en tiempo real.

Consultar tus infracciones es un proceso rápido que te permite saber si tenés pagos pendientes o si algunas multas ya cumplieron su plazo legal de vigencia.

Dónde realizar la consulta oficial

Para obtener información veraz, debés ingresar a las plataformas oficiales habilitadas. Evitá sitios de terceros para prevenir estafas y acceder siempre a la información actualizada de tu estado de deuda.

Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RePAT): Es la base de consulta fundamental a nivel nacional.

Es la base de consulta fundamental a nivel nacional. Portales jurisdiccionales: Dependiendo de dónde cometiste la infracción, deberás consultar el portal específico de cada distrito.

Dependiendo de dónde cometiste la infracción, deberás consultar el portal específico de cada distrito. App Mi Argentina: Centraliza en muchos casos la información sobre tus vehículos y posibles infracciones asociadas.

¿Cuándo prescriben las multas?

La prescripción es el mecanismo legal por el cual una infracción deja de ser exigible tras el paso del tiempo. Según la normativa vigente, los plazos generales suelen ser de 2 a 5 años, dependiendo del tipo de falta y la jurisdicción.

Sin embargo, es importante saber que el plazo puede interrumpirse. Si fuiste notificado fehacientemente o iniciaste un plan de pagos, el reloj de la prescripción vuelve a cero.

Lo que tenés que saber antes de renovar

Es un mito común pensar que las multas “desaparecen solas” al renovar el registro. En muchas jurisdicciones, no podrás obtener tu licencia si mantienes infracciones impagas en tu historial.

Pago voluntario: Aprovechá siempre esta opción si la multa es reciente, ya que suele incluir descuentos significativos.

Aprovechá siempre esta opción si la multa es reciente, ya que suele incluir descuentos significativos. Descargo: Si considerás que la multa es injusta, tenés derecho a realizar un descargo ante el Tribunal de Faltas correspondiente.

Cómo evitar multas innecesarias

La mejor forma de ahorrar dinero es prevenir la infracción antes de que ocurra. Estar al tanto de las zonas de velocidad controlada y mantener la documentación al día es la clave para no depender de la prescripción.

Si descubrís una deuda, no la ignores. Acceder a un plan de pagos o regularizar tu situación te evitará complicaciones legales mayores y te permitirá circular con total tranquilidad.