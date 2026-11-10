Pagos de anses en noviembre: los motivos por los que un grupo sigue cobrando $78. 000 y otro quedó afuera

Mientras una de las asistencias sociales confirmó su continuidad oficial por varios años más, la otra franja de beneficiarios sufrió el freno definitivo de las acreditaciones en dinero.

A continuación, los cuatro puntos fundamentales para entender qué pasó con las acreditaciones de $78.000, la vigencia de los planes y las resoluciones judiciales que impactan en el padrón.

Acompañamiento Social: confirmación de liquidaciones y vigencia asegurada hasta 2028

Capital Humano concretó la liquidación mensual de noviembre para los empadronados en el Programa de Acompañamiento Social. El beneficio se mantiene activo y con partida presupuestaria garantizada para una nómina estimada de 200.000 titulares.

La medida cobró firmeza normativa tras la oficialización de la Resolución 90/2026, la cual estableció formalmente la prórroga de la iniciativa hasta abril de 2028, despejando cualquier riesgo de suspensión abrupta del programa.

Esta prestación está dirigida de forma exclusiva a adultos de 50 años o más que residan en condiciones de extrema vulnerabilidad social, así como también a mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años a su cargo.

Por qué el haber mensual de $78.000 continúa congelado

A pesar de los movimientos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la suma depositada a los beneficiarios de Acompañamiento Social se mantiene en los $78.000 mensuales.

El monto continúa fijo y sin actualizaciones desde la segmentación del esquema asistencial realizada en 2024. Hasta el momento, las autoridades no contemplan mecanismos de movilidad automática ni la entrega de bonos extraordinarios de compensación.

Para conservar la regularidad en el padrón nacional, Anses exige completar trayectos de capacitación sociocomunitaria y terminalidad educativa dentro de la plataforma digital “Formando Capital Humano”.

Freno definitivo en Volver al Trabajo: el motivo del cese de pagos

Una situación completamente distinta atraviesan quienes integraban el programa Volver al Trabajo, cuyos titulares quedaron desvinculados de las transferencias directas de dinero en sus cuentas bancarias.

La parálisis en los depósitos obedece al cumplimiento del ciclo de 24 meses estipulado en el reglamento originario, un plazo concebido como asistencia económica transitoria para promover la inserción laboral en el sector privado.

Al haberse completado el período contractual de dos años, la cartera social dio por finalizada la etapa de estipendio mensual, dejando a este sector sin la acreditación de la suma asistencial.

Ratificación judicial: la Cámara Federal convalidó la interrupción del cobro

El cese del beneficio en Volver al Trabajo atravesó un extenso recorrido en los tribunales federales que culminó con el aval a la decisión de la administración central.

La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar de primera instancia que obligaba temporalmente al Estado a mantener los giros de $78.000, considerando que el Gobierno actuó dentro de sus facultades de reestructuración social.

Posteriormente, la Justicia rechazó el recurso extraordinario impulsado por organizaciones comunitarias. Con este fallo, la oferta estatal para este grupo se limita exclusivamente a la participación en talleres gratuitos de intermediación laboral a través de las oficinas de empleo.