Nuevos aportes al Fondo de Asistencia Laboral: cómo deberán registrarse las empresas y cuáles son los porcentajes

¿Cómo impactará el nuevo esquema de despido e indemnizaciones en las pymes y grandes empresas del país? ARCA oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), estableciendo cómo funcionará el sistema de aportes a partir de noviembre.

Porcentajes de contribución según el tamaño de la empresa

La Resolución General 5907/2026 fijó que las MiPyMEs y entidades sin fines de lucro aportarán un 2,5% sobre las remuneraciones imponibles.

Por su parte, las grandes empresas privadas deberán tributar un 1%, quedando exento del régimen el sector público.

Descuento de cargas patronales sin costo adicional

El aporte al FAL se descontará de los montos ingresados por contribuciones patronales al SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.

El sistema “Declaración en línea” de ARCA calculará la cifra automáticamente en el Formulario F. 931 a través del VEP con código 266-019-019.

Cuentas individuales “ID FAL” y validación obligatoria

Cada empleador contará con un identificador denominado “ID FAL” vinculado a fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la CNV.

Los empleadores deberán validar su cuenta en Simplificación Registral antes de presentar la declaración jurada correspondiente al período devengado de noviembre.

Cobertura exclusiva para despidos y desvinculaciones

Los recursos acumulados se destinarán a afrontar indemnizaciones por antigüedad, preaviso y mes de despido, abarcando también al régimen agrario.

El esquema aplicará para trabajadores con una antigüedad mínima de 12 meses, funcionando como un fondo de cobertura sin alterar los montos indemnizatorios de la Ley de Contrato de Trabajo.