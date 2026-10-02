Nuevos aportes al Fondo de Asistencia Laboral: cómo deberán registrarse las empresas y cuáles son los porcentajes

Por Denisse Helman
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¿Cómo impactará el nuevo esquema de despido e indemnizaciones en las pymes y grandes empresas del país? ARCA oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), estableciendo cómo funcionará el sistema de aportes a partir de noviembre.

Porcentajes de contribución según el tamaño de la empresa

La Resolución General 5907/2026 fijó que las MiPyMEs y entidades sin fines de lucro aportarán un 2,5% sobre las remuneraciones imponibles.

Por su parte, las grandes empresas privadas deberán tributar un 1%, quedando exento del régimen el sector público.

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Descuento de cargas patronales sin costo adicional

El aporte al FAL se descontará de los montos ingresados por contribuciones patronales al SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.

El sistema “Declaración en línea” de ARCA calculará la cifra automáticamente en el Formulario F. 931 a través del VEP con código 266-019-019.

Cuentas individuales “ID FAL” y validación obligatoria

Cada empleador contará con un identificador denominado “ID FAL” vinculado a fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la CNV.

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Los empleadores deberán validar su cuenta en Simplificación Registral antes de presentar la declaración jurada correspondiente al período devengado de noviembre.

Cobertura exclusiva para despidos y desvinculaciones

Los recursos acumulados se destinarán a afrontar indemnizaciones por antigüedad, preaviso y mes de despido, abarcando también al régimen agrario.

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El esquema aplicará para trabajadores con una antigüedad mínima de 12 meses, funcionando como un fondo de cobertura sin alterar los montos indemnizatorios de la Ley de Contrato de Trabajo.

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