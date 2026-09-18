Oliden se prepara para vivir este domingo la Novena Fiesta de la Galleta de Campo

Oliden se prepara para vivir este domingo una de las celebraciones más tradicionales de la región: la 9ª Fiesta de la Galleta de Campo, un encuentro que reunirá gastronomía, música, danzas, artesanos y emprendedores en torno a uno de los productos que forman parte de la identidad de este pequeño pueblo bonaerense perteneciente al partido de Brandsen.

La celebración tendrá lugar este domingo 20 de septiembre en el predio de la Estación Oliden, sobre la Ruta Provincial 36, a la altura del kilómetro 77, con entrada libre y gratuita.

La actividad comenzará durante la mañana con la apertura del patio gastronómico y el paseo de artesanos y emprendedores, mientras que desde las 13 horas está previsto el desarrollo de los espectáculos artísticos.

Uno de los grandes protagonistas será nuevamente La Olidense, la histórica panadería del pueblo que conserva una elaboración artesanal vinculada estrechamente con la historia de la localidad.

El establecimiento fue fundado en 1922 y desde 1957 está ligado a la familia Arteta, que mantuvo a través de las generaciones la tradicional receta de la galleta de campo. Su elaboración conserva métodos tradicionales: la masa atraviesa un prolongado proceso de sobado y luego las galletas se cocinan directamente sobre las piedras calientes de un horno a leña, una forma de producción que se convirtió en parte del patrimonio gastronómico de Oliden.

Durante la fiesta, el histórico horno volverá a ocupar un lugar central y los visitantes podrán disfrutar de la tradicional galleta junto con otras propuestas gastronómicas y productos regionales. La celebración también busca poner en valor a productores, artesanos y emprendedores de la zona, convirtiéndose en una vidriera para la producción local y, al mismo tiempo, en una oportunidad para impulsar el turismo rural en esta localidad bonaerense.

La música y las danzas también tendrán un papel destacado. La programación difundida para este domingo incluye espectáculos de Patria y Tradición, Mauri del Plata, Caporales Rales, La Cincha y La Descokada, mientras que Perla Negra tendrá a su cargo el cierre de la jornada.

La Fiesta de la Galleta de Campo llega así a su novena edición, consolidándose como un encuentro que permite descubrir no solamente un sabor tradicional sino también la historia y las costumbres de Oliden.