Ofrecen alojamiento y tres comidas gratis en la Patagonia a cambio de trabajar 5 horas al día

Por Denisse Helman
Ofrecen alojamiento y tres comidas gratis en la patagonia a cambio de trabajar 5 horas al día

Vivir una experiencia en el sur argentino frente al mar y con los gastos principales cubiertos ahora es posible gracias a una nueva convocatoria laboral y comunitaria. Un establecimiento ecológico abrió sus puertas para recibir personas interesadas en colaborar en tareas diarias a cambio de hospedaje y alimentación sin costo.

Trabajo de 30 horas semanales con comida y hospedaje cubierto

La propuesta se canaliza a través de la plataforma Worldpackers y se desarrolla en un establecimiento ecológico ubicado cerca del océano.

Los seleccionados deberán cumplir 30 horas semanales de colaboración (distribuidas en 5 horas diarias) y recibirán a cambio hospedaje, desayuno, almuerzo y cena diarios, además del uso de cocina equipada, lavadero y bicicletas.

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Tareas en la estancia, la huerta y con animales

Las actividades diarias se dividen en dos horas por la mañana y tres por la tarde, adaptándose al ritmo operativo del lugar.

Entre las tareas principales a realizar se destacan la ayuda en la preparación y servicio de comidas, el cuidado de animales, colaboración en reparaciones y tareas de siembra y cosecha en la huerta biodinámica.

Requisitos y duración de la experiencia

La convocatoria está dirigida a personas de entre 22 y 60 años, aceptando a viajeros individuales, parejas o duplas de amigos.

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El compromiso contempla una estadía mínima de 25 días y un plazo máximo de hasta dos meses, sin exigir niveles avanzados de idiomas para poder aplicar.

Gastos que corren por cuenta del voluntario

Aunque la estadía y la alimentación están 100% garantizadas dentro del predio, la postulación requiere cierta planificación económica individual.

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Los pasajes de traslado hasta el lugar, las excursiones personales fuera del programa y el seguro de viaje obligatorio deberán ser financiados de manera particular por cada participante.

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