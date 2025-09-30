Octubre llega con un fin de semana largo: ¿Cuándo es?

Francisco Díaz
Feriados 2025

Con el cierre de septiembre, muchos argentinos ya están mirando el calendario para planificar sus próximos días de descanso. Y las buenas noticias llegan con octubre: habrá un fin de semana largo que permitirá disfrutar de unos días de relax o turismo.

Este año, el Día de la Raza, tradicionalmente celebrado el 12 de octubre, cae domingo. Sin embargo, aplicando el nuevo criterio de feriados trasladables, la fecha se adelantó al viernes 10 de octubre, generando así un fin de semana largo de tres días.

Diferencias entre feriados y días no laborables

Las leyes laborales argentinas establecen que durante los feriados nacionales rigen las mismas normas de descanso que los domingos. Si un empleado trabaja en un feriado, debe cobrar el doble de su jornal habitual.

Por su parte, los días no laborables permiten que el empleador decida si se trabaja o no; y, de trabajarse, el salario se abona de manera simple.

Este feriado se ha convertido en un termómetro de la temporada turística. Tras arduas gestiones de municipios turísticos y sectores de hotelería y gastronomía, el Gobierno volvió a implementar el fin de semana largo, que representa una gran oportunidad de trabajo para el turismo y de descanso para los ciudadanos.

Más leídas