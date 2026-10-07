Nuevos radares en Ruta 2: dónde están ubicadas las cámaras de fotomultas

Quienes circulen por la Ruta 2 deberán prestar especial atención a la señalización y a las velocidades máximas permitidas, ya que fueron incorporados nuevos dispositivos de fiscalización en el principal corredor vial hacia la Costa Atlántica.

La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) instaló nuevos equipos en dos puntos estratégicos de la Autovía 2: uno se encuentra a la altura del kilómetro 82, mientras que el restante fue colocado antes de llegar al peaje de General Conesa.

Los nuevos dispositivos presentan una particularidad respecto de los radares tradicionales. Además de controlar la velocidad de circulación, cuentan con tecnología que permite fiscalizar simultáneamente el peso y las dimensiones de los vehículos, una función especialmente destinada al control del transporte de cargas.

La incorporación forma parte del refuerzo de los controles sobre el Corredor Atlántico de cara a los meses de mayor circulación vehicular y a la próxima temporada de verano.

Actualmente, la Ruta 2 presenta diferentes velocidades máximas a lo largo de sus más de 400 kilómetros. Si bien en numerosos sectores de la autovía el límite alcanza los 120 kilómetros por hora, al aproximarse a localidades, cruces, accesos y otros puntos determinados la máxima disminuye progresivamente a 100, 80 y hasta 60 kilómetros por hora, de acuerdo con la señalización existente. El propio registro oficial bonaerense muestra esas variaciones a lo largo de la traza.

Por ese motivo, más allá de conocer dónde están instalados los radares, resulta fundamental respetar en todo momento la velocidad indicada por la cartelería de cada tramo, ya que los límites pueden cambiar en pocos kilómetros.

Los nuevos equipos se suman al amplio sistema de fiscalización existente en las rutas que integran el Corredor Atlántico. Un relevamiento regional reciente contabiliza 48 radares fijos, móviles y cámaras de control de peso sobre la Ruta 2, mientras que también existen numerosos dispositivos en las rutas 11, 63, 74 y 36.

Con el verano cada vez más cerca y el consecuente incremento del tránsito hacia los destinos turísticos bonaerenses, los controles apuntan tanto a detectar infracciones como a reducir las velocidades y mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la Provincia.