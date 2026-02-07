Nuevo Pasaporte: Todo sobre la tecnología de policarbonato, nuevas tarifas y sedes para el trámite urgente

La documentación de viaje en Argentina ha dado un salto tecnológico definitivo este febrero de 2026. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) comenzó la distribución masiva del nuevo pasaporte electrónico, un ejemplar que abandona la tradicional hoja de datos de papel laminado para adoptar el policarbonato con grabado láser, posicionándose como uno de los documentos más seguros y difíciles de falsificar en todo el continente.

Esta actualización no es solo estética: responde a las exigencias de la OACI para agilizar el paso por los controles biométricos en aeropuertos internacionales, lo que podría facilitar en el futuro la exención de visas en destinos clave.

La revolución del policarbonato: Seguridad nivel bancario

El cambio fundamental reside en la página de datos personales. Al estar fabricada en policarbonato, los datos del titular y su fotografía ya no están impresos sobre el material, sino inyectados mediante calor y láser dentro de las capas del plástico. Esto ofrece ventajas críticas:

Inalterabilidad: Cualquier intento de modificar un nombre o una fecha destruiría físicamente la tarjeta, haciendo evidente la manipulación.

Cualquier intento de modificar un nombre o una fecha destruiría físicamente la tarjeta, haciendo evidente la manipulación. Durabilidad extrema: El material es resistente a la humedad, dobleces y altas temperaturas, garantizando que el chip y la antena integrados no se dañen durante los 10 años de vigencia.

El material es resistente a la humedad, dobleces y altas temperaturas, garantizando que el chip y la antena integrados no se dañen durante los 10 años de vigencia. Ventana de transparencia: El nuevo diseño incluye una zona transparente donde se replica la imagen del titular en miniatura, un elemento de seguridad óptica que se verifica a contraluz.

Tarifas actualizadas al 6 de febrero de 2026

Debido a la actualización de costos en los insumos importados y la implementación de la nueva tecnología, los precios para obtener el pasaporte se han ajustado. Es importante recordar que el pago puede realizarse de forma anticipada mediante la plataforma Mi Argentina.

Pasaporte Ordinario (Entrega regular): $70.000. El plazo de entrega oscila entre los 15 y 20 días hábiles.

$70.000. El plazo de entrega oscila entre los 15 y 20 días hábiles. Pasaporte Exprés (Trámite prioritario): $150.000. Ideal para quienes viajan en la misma semana, con una entrega en domicilio en un máximo de 96 horas.

$150.000. Ideal para quienes viajan en la misma semana, con una entrega en domicilio en un máximo de 96 horas. Pasaporte al Instante (Emergencia): $250.000. Es el servicio más rápido, disponible en aeropuertos internacionales y centros seleccionados, con entrega en menos de 6 horas.

¿Qué pasa con tu pasaporte actual?

Existe una confusión frecuente sobre la obligatoriedad de la renovación. Si tenés un pasaporte emitido hace tres o cuatro años y todavía tiene hojas libres y fecha de vencimiento vigente, no es necesario cambiarlo. El modelo anterior convive legalmente con el nuevo. La transición hacia el policarbonato se dará naturalmente a medida que los documentos actuales vayan caducando.

Dónde tramitar el pasaporte “Al Instante” en Buenos Aires y el interior

Para quienes necesitan el documento de manera inmediata este fin de semana, el servicio de entrega en el acto funciona las 24 horas en puntos estratégicos:

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: Terminal A.

Terminal A. Aeroparque Jorge Newbery: Sector de arribos nacionales.

Sector de arribos nacionales. Estación Palermo y Recoleta (CABA): Con turnos específicos mediante la app.

Con turnos específicos mediante la app. Nodos Regionales: Los aeropuertos de Córdoba, Mendoza, Salta y Rosario cuentan con estaciones de impresión rápida para el modelo 2026.

El nuevo mapa bicontinental y la iconografía nacional

Más allá de la seguridad, el documento refuerza la identidad visual argentina. Las 48 páginas interiores presentan una narrativa visual que recorre desde la Puna hasta la Antártida, incluyendo por primera vez de forma más prominente el mapa bicontinental que integra la plataforma marítima y las Islas Malvinas según las normativas vigentes de cartografía nacional.

Recomendaciones antes de viajar en 2026

Antes de abonar el trámite, verificá que tu DNI sea el último ejemplar emitido. Si presentás un DNI cuya versión es anterior a la que figura en el sistema (por ejemplo, si tramitaste uno nuevo y seguís usando el viejo), el sistema bloqueará la emisión del pasaporte. Además, si viajás con menores, recordá que la partida de nacimiento debe ser original o copia certificada, ya que no basta con que figuren en el DNI de los padres.