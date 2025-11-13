Nuevo feriado y fin de semana largo en noviembre: ¿Cuándo es y por qué?

Con la llegada de la segunda quincena de noviembre, se aproxima un nuevo fin de semana largo que muchas personas ya planean disfrutar con escapadas hacia distintos rincones de la provincia. Desde las playas del Atlántico hasta los paisajes rurales del interior, todo está listo para recibir a quienes buscan unos días de descanso antes de las Fiestas.

Por qué es feriado

El descanso se debe al Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas argentinas defendieron el territorio ante la invasión de potencias extranjeras.

En 2025, el feriado se traslada al lunes 24, y el viernes 21 fue declarado no laborable con fines turísticos, por lo que se formará un fin de semana extra largo de cuatro días, del viernes 21 al lunes 24.

Escapadas costeras

Las playas del Atlántico bonaerense volverán a ser el gran atractivo de este descanso:

Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y las localidades del Partido de La Costa se preparan con ofertas hoteleras, eventos y propuestas gastronómicas.

Muchos visitantes eligen estas fechas para disfrutar del mar con clima agradable y sin la masividad de la temporada alta.

Opciones en el interior bonaerense

Para quienes buscan tranquilidad o turismo rural, hay múltiples alternativas cercanas:

Chascomús , con su laguna, su paseo costanero y su ambiente relajado.

, con su laguna, su paseo costanero y su ambiente relajado. General Belgrano , ideal para aprovechar sus termas y su entorno natural.

, ideal para aprovechar sus termas y su entorno natural. Carhué , con sus famosas aguas termales del Lago Epecuén , reconocidas por sus propiedades curativas.

, con sus famosas , reconocidas por sus propiedades curativas. Tandil , con sierras, caminatas, buena gastronomía y hospedajes con encanto.

, con sierras, caminatas, buena gastronomía y hospedajes con encanto. También destacan San Pedro, Lobos, Mercedes o Navarro, destinos elegidos para escapadas de corta distancia.

Consejos para aprovechar el descanso

Reservar con tiempo alojamiento y actividades.

alojamiento y actividades. Planificar los viajes evitando horarios de mayor tránsito.

evitando horarios de mayor tránsito. Consultar el pronóstico , ya que el clima primaveral puede ser variable.

, ya que el clima primaveral puede ser variable. Explorar nuevos rincones bonaerenses: la provincia ofrece paisajes, historia y descanso a pocas horas de casa.

Feriados que restan en 2025

Tras este fin de semana largo, solo quedan dos fechas libres en el calendario nacional:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Este feriado de noviembre se perfila así como la última gran oportunidad del año para desconectarse, viajar y disfrutar del tiempo libre antes del cierre del 2025.