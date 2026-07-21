Nuevo aumento a senadores: aplicarán una suba del 6,7% en tres tramos y la dieta bruta llegará a $11,9 millones

Si te preguntabas cómo se actualizarán las dietas legislativas en los próximos meses y cuál será el monto final, la respuesta está en la última resolución del Palacio Legislativo.
Las autoridades del Congreso y los gremios cerraron una recomposición que se trasladará de forma directa a los haberes de la Cámara Alta.
Recomposición salarial del 6,7% en tres tramos
El acuerdo establece un incremento acumulativo del 6,7% rubricado por la conducción de ambas cámaras junto a las representaciones sindicales.
La liquidación se aplicará de manera escalonada en tres etapas consecutivas:
- 2,4% retroactivo a junio.
- 2,2% correspondiente a julio.
- 1,9% adicional en agosto.
El impacto de la “ley de enganche” en las dietas
El traslado automático de esta paritaria a los legisladores responde al mecanismo conocido como “ley de enganche”.
Este esquema, ratificado por el propio Senado en abril de 2024, ata la actualización de las dietas a las subas acordadas para el personal legislativo.
Mapeo del nuevo ingreso bruto y deducciones
Con la aplicación total del ajuste, la dieta bruta de cada senador alcanzará un piso de $11,9 millones.
Sobre este monto nominal se efectuarán los descuentos correspondientes por Impuesto a las Ganancias, aportes previsionales y obra social.
Evolución frente a la inflación oficial
Con esta última actualización, las dietas en el Senado acumulan un incremento del 19% en lo que va del año.
El ajuste se ubica por encima del índice de inflación acumulado en el primer semestre, reportado en 16,8% por el INDEC.
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Debate por el “enganche”
Diversos legisladores del oficialismo han expresado públicamente su rechazo a los aumentos automáticos derivados de la paritaria legislativa y han presentado proyectos para congelar las dietas o desenganchar sus haberes de los acuerdos gremiales del personal del Congreso, aunque la aplicación de las renuncias individuales depende del trámite personal de cada representante.