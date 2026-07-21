Nuevo aumento a senadores: aplicarán una suba del 6,7% en tres tramos y la dieta bruta llegará a $11,9 millones

Si te preguntabas cómo se actualizarán las dietas legislativas en los próximos meses y cuál será el monto final, la respuesta está en la última resolución del Palacio Legislativo.

Las autoridades del Congreso y los gremios cerraron una recomposición que se trasladará de forma directa a los haberes de la Cámara Alta.

Recomposición salarial del 6,7% en tres tramos

El acuerdo establece un incremento acumulativo del 6,7% rubricado por la conducción de ambas cámaras junto a las representaciones sindicales.

La liquidación se aplicará de manera escalonada en tres etapas consecutivas:

2,4% retroactivo a junio .

. 2,2% correspondiente a julio .

. 1,9% adicional en agosto.

El impacto de la “ley de enganche” en las dietas

El traslado automático de esta paritaria a los legisladores responde al mecanismo conocido como “ley de enganche”.

Este esquema, ratificado por el propio Senado en abril de 2024, ata la actualización de las dietas a las subas acordadas para el personal legislativo.

Mapeo del nuevo ingreso bruto y deducciones

Con la aplicación total del ajuste, la dieta bruta de cada senador alcanzará un piso de $11,9 millones.

Sobre este monto nominal se efectuarán los descuentos correspondientes por Impuesto a las Ganancias, aportes previsionales y obra social.

Evolución frente a la inflación oficial

Con esta última actualización, las dietas en el Senado acumulan un incremento del 19% en lo que va del año.

El ajuste se ubica por encima del índice de inflación acumulado en el primer semestre, reportado en 16,8% por el INDEC.

Debate por el “enganche”

Diversos legisladores del oficialismo han expresado públicamente su rechazo a los aumentos automáticos derivados de la paritaria legislativa y han presentado proyectos para congelar las dietas o desenganchar sus haberes de los acuerdos gremiales del personal del Congreso, aunque la aplicación de las renuncias individuales depende del trámite personal de cada representante.