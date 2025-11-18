Nuevo aumento para empleadas domésticas en noviembre y diciembre 2025: cómo quedan los sueldos y el bono

En medio de un año marcado por la tensión salarial y la búsqueda de recomposición en distintos sectores, las trabajadoras de casas particulares recibirán un nuevo ajuste en sus ingresos antes de finalizar 2025. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó actualizaciones que impactarán tanto en los sueldos como en los adicionales y en el bono mensual que viene pagándose desde mitad de año.

Cómo será el aumento salarial para el último bimestre del año

La CNTCP dispuso una suba total de 2,7% distribuida entre noviembre y diciembre. El incremento se aplicará sobre los salarios previos, siguiendo el esquema que ya venía utilizándose.

Esquema de aumentos definido para 2025

Noviembre: aumento de 1,4% sobre el sueldo de septiembre 2025

aumento de sobre el sueldo de septiembre 2025 Diciembre: aumento de 1,3% sobre el sueldo de noviembre 2025

Este ajuste llega luego de un mes de octubre sin aumentos para el sector y será oficializado cuando se publique en el Boletín Oficial. Aun así, los empleadores ya pueden empezar a preparar la liquidación correspondiente para los sueldos que se pagarán en diciembre y enero.

Cuáles son los adicionales que deben sumarse al salario

Las empleadas domésticas registradas acceden a adicionales que complementan el sueldo básico y que deben incluirse en la liquidación mensual, según corresponda.

Adicionales vigentes

Antigüedad: 1% por cada año trabajado, aplicado sobre el salario mensual.

1% por cada año trabajado, aplicado sobre el salario mensual. Zona desfavorable: 30% adicional para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires).

Estos beneficios aplican únicamente para trabajadoras formalizadas, ya que quienes se desempeñan en la informalidad no cuentan con garantías laborales como licencias, vacaciones pagas o aportes.

Cuánto se pagará de bono en noviembre y diciembre

El Gobierno confirmó nuevamente la continuidad del bono mensual no remunerativo. Este beneficio se abonará tanto en noviembre como en diciembre y su valor depende de la carga horaria semanal.

Montos del bono para 2025

De 0 a 12 horas semanales: $6.000 por mes

por mes De 12 a 16 horas semanales: $9.000 por mes

por mes Más de 16 horas semanales: $14.000 por mes

Este extra mensual viene funcionando como un refuerzo para morigerar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación del año.

Escala salarial estimada para empleadas domésticas en diciembre 2025

A partir de los aumentos dispuestos y a la espera de su oficialización definitiva, los sueldos quedarían de la siguiente manera en diciembre:

Supervisor/a

Con retiro: $3.542,22 por hora / $445.748,25 mensual

por hora / mensual Sin retiro: $3.885,55 por hora / $496.735,36 mensual

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.343,20 por hora / $409.277,77 mensual

por hora / mensual Sin retiro: $3.664,64 por hora / $455.647,08 mensual

Caseros

Sin retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

por hora / mensual Sin retiro: $3.511,78 por hora / $442.639,28 mensual

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

por hora / mensual Sin retiro: $3.383,52 por hora / $442.639,28 mensual

Según la actualización anual, el sector acumularía en 2025 una suba total de 10,85%, cifra que queda por debajo de la inflación estimada tanto por consultoras privadas como por organismos oficiales.