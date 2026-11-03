Abrieron nueve cursos gratuitos online: hasta cuándo inscribirse en noviembre

Quienes buscan aprender herramientas digitales, mejorar su currículum o incorporar conocimientos útiles para conseguir trabajo tienen una nueva oportunidad de capacitación gratuita. La propuesta reúne distintas especialidades y permite estudiar desde la computadora, sin necesidad de trasladarse a una sede de cursada.

Se trata de la última tanda del año de la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV) del Gobierno nacional. Hay alternativas tanto para quienes recién comienzan a explorar una actividad como para quienes desean actualizar habilidades vinculadas con diseño, tecnología, educación y empleo.

Hasta qué fecha se pueden inscribir y cómo son las clases

La inscripción permanece abierta hasta el 9 de noviembre de 2026. Según el cronograma informado oficialmente, las capacitaciones se desarrollan entre el 3 de noviembre y el 14 de diciembre, de manera virtual, autoasistida y asincrónica.

Esto significa que no existe una clase en vivo obligatoria a la misma hora para todos los participantes: cada persona puede avanzar con los contenidos según sus tiempos dentro del período previsto. Esta modalidad resulta especialmente práctica para trabajadores, estudiantes y personas que necesitan combinar la formación con otras actividades.

No se cobra matrícula por participar de estas capacitaciones. Para inscribirse se requiere una cuenta de Mi Argentina, que permite identificarse en la plataforma. Quienes todavía no la tengan deben completar primero ese registro.

Cuáles son los nueve cursos gratuitos disponibles

La convocatoria abarca propuestas de tecnología, diseño, empleabilidad, educación y habilidades personales. La lista comunicada por el Gobierno incluye:

Figma: una guía práctica: primeros pasos para diseñar interfaces y prototipos digitales.

primeros pasos para diseñar interfaces y prototipos digitales. Gimp para la creación de imágenes: herramientas para editar y trabajar con recursos visuales.

herramientas para editar y trabajar con recursos visuales. Delitos informáticos: conceptos para comprender riesgos y conductas en entornos digitales.

conceptos para comprender riesgos y conductas en entornos digitales. Navegación segura en internet: buenas prácticas para proteger información y reconocer peligros online.

buenas prácticas para proteger información y reconocer peligros online. Diseño de CV y búsqueda de empleo: recursos para presentar experiencia laboral y preparar una postulación.

recursos para presentar experiencia laboral y preparar una postulación. Inteligencia emocional y trabajo en equipo: habilidades para relacionarse y colaborar en espacios de trabajo.

habilidades para relacionarse y colaborar en espacios de trabajo. Enseñar y aprender con TIC: uso de tecnologías digitales en procesos de enseñanza y aprendizaje.

uso de tecnologías digitales en procesos de enseñanza y aprendizaje. Introducción al diseño de experiencia de usuario (UX): principios para crear productos digitales orientados a las personas.

principios para crear productos digitales orientados a las personas. Storytelling: herramientas para organizar y transmitir historias de forma clara.

La oferta contempla intereses muy diferentes. Por ejemplo, alguien que quiere armar una página o una aplicación puede empezar con Figma o UX, mientras que quien busca mejorar sus posibilidades laborales puede priorizar la capacitación sobre currículum y búsqueda de empleo.

Cómo anotarse a los cursos online paso a paso

El procedimiento se realiza por internet, desde el espacio oficial de la Plataforma de Aprendizaje Virtual. No es necesario contratar intermediarios ni pagar una inscripción para acceder a las propuestas anunciadas.

Ingresá a la Plataforma de Aprendizaje Virtual del Gobierno nacional. Buscá la capacitación que te interese entre las opciones de la nueva tanda. Leé la descripción, los contenidos, la modalidad y los requisitos particulares del curso. Seleccioná “Inscribirme” e iniciá sesión con tus datos de Mi Argentina cuando el sistema lo solicite. Completá la matrícula o confirmación que aparezca en pantalla y revisá las indicaciones para comenzar.

Quienes tengan dificultades para ingresar a Mi Argentina deben resolver primero el acceso a su cuenta, ya que ese registro es el requisito general indicado para las capacitaciones. Si una página presenta condiciones particulares, prevalece la información publicada en la ficha del curso.

Qué curso conviene elegir según el objetivo

Para personas interesadas en emprender o trabajar con herramientas creativas, los cursos sobre edición de imágenes, Figma, UX y storytelling pueden servir como punto de partida. No sustituyen una carrera profesional, pero permiten conocer conceptos y recursos que después pueden profundizarse.

Quienes están buscando empleo pueden aprovechar especialmente el módulo de diseño de CV y búsqueda laboral. En un proceso de selección, ordenar la experiencia, presentar las habilidades y adaptar la postulación al puesto puede ser tan importante como sumar nuevos conocimientos.

En cambio, las propuestas de seguridad digital son relevantes para usuarios habituales de redes, aplicaciones bancarias y otros servicios en línea. La formación docente sobre tecnologías de la información se orienta a quienes quieren integrar recursos digitales en la enseñanza.

Qué tener en cuenta antes de que cierre la inscripción

La fecha límite del lunes 9 de noviembre es distinta del fin de cursada, previsto para diciembre. Por eso conviene reservar la inscripción dentro del plazo y luego organizar los tiempos de estudio para completar las actividades disponibles.

También es conveniente leer la ficha particular de la capacitación elegida. La duración estimada, el perfil de destinatarios y las condiciones para obtener una constancia o certificado pueden variar; no debe suponerse que todas las propuestas tienen exactamente las mismas características.

Con nueve opciones gratuitas y una modalidad flexible, la convocatoria ofrece una alternativa para aprovechar las próximas semanas y sumar conocimientos. La clave es elegir un tema relacionado con un objetivo concreto y confirmar la matrícula antes del cierre.