Nueva Ley de Sucesiones 2026: quiénes quedan fuera de la herencia y cómo funciona el nuevo trámite exprés

El escenario patrimonial y familiar en la Argentina atraviesa una transformación histórica que todo propietario debe conocer. Las recientes modificaciones y debates en torno a la nueva ley de sucesiones han cambiado las reglas de juego sobre quiénes tienen derecho a heredar, qué ocurre con los bienes matrimoniales tras una separación y cómo evitar los largos años de espera en los juzgados. Si tenés propiedades, vehículos o empresas familiares en la Provincia de Buenos Aires (PBA) o en cualquier punto del país, esta información es vital para el futuro de tu patrimonio.

Especialmente en territorio bonaerense, donde los tiempos de los Juzgados Civiles y Comerciales suelen estancar la transferencia de inmuebles por décadas, la incorporación de vías extrajudiciales y los nuevos límites a los testamentos marcan un antes y un después. A continuación, desglosamos los puntos más críticos que ya están impactando a miles de familias argentinas este 2026.

La porción legítima: herederos forzosos y el fin de los derechos para viudos separados

El pilar fundamental del sistema sucesorio argentino es la porción legítima, una parte del patrimonio que la ley reserva obligatoriamente para la familia directa y que no puede ser alterada ni siquiera mediante un testamento. Si el documento redactado por el fallecido viola estos porcentajes, es declarado nulo o debe reajustarse judicialmente para no perjudicar a los herederos forzosos.

En la actualidad, el esquema de protección patrimonial establece que los descendientes (hijos o nietos) tienen garantizados los dos tercios (2/3) de la herencia. Por su parte, si no hay hijos, los ascendientes (padres) y el cónyuge tienen asegurada la mitad (1/2) de los bienes.

Sin embargo, el cambio que más impacto ha generado en el último año afecta directamente a los matrimonios terminados en la práctica pero no en los papeles. La ley establece que los viudos no recibirán los bienes si existía una separación de hecho sin voluntad de unirse, incluso si un testamento antiguo los favorecía. Tampoco hay derecho sucesorio tras un divorcio vincular. Esto significa que la simple separación física e interrupción de la convivencia es motivo suficiente para perder la vocación hereditaria de manera irrevocable, una medida que busca evitar injusticias patrimoniales en familias ensambladas o tras separaciones conflictivas.

Indivisión forzosa: el “cepo” de 10 años para vender una propiedad heredada

Otro aspecto crucial que debés considerar es la figura legal de la indivisión forzosa. Este mecanismo permite que el creador del patrimonio deje por escrito una orden estricta: los bienes de la herencia no podrán dividirse ni venderse por un plazo máximo de 10 años desde su fallecimiento.

Esta medida se utiliza frecuentemente en la Provincia de Buenos Aires para proteger campos, fondos de comercio, empresas familiares o la vivienda principal, evitando que herederos distanciados malvendan las propiedades de forma prematura. Durante esta década de bloqueo, los herederos solo pueden realizar medidas de conservación del inmueble y pagar los gastos de mantenimiento. Para alquilar o alterar la propiedad, se requiere el consentimiento absoluto de todos los involucrados, sin excepciones. Es fundamental que revises tu testamento para verificar si incluiste esta cláusula, ya que puede salvar la continuidad de una pyme familiar o, por el contrario, generar un conflicto financiero entre los herederos que necesitan liquidez.

Sucesiones extrajudiciales: la alternativa notarial para evitar tribunales

El avance hacia la desburocratización del Estado en 2026 trajo consigo el impulso definitivo de las sucesiones notariales o extrajudiciales. Se trata de una herramienta diseñada para descomprimir los tribunales bonaerenses, permitiendo que las familias que están en total acuerdo tramiten la sucesión directamente ante un escribano público, salteando al juez en las etapas iniciales.

Para acceder a este trámite sucesorio exprés, los requisitos son inflexibles: no debe existir ninguna controversia entre las partes, todos los herederos deben ser mayores de edad y plenamente capaces, y se requiere la firma conjunta. El escribano asume la responsabilidad de publicar edictos, verificar los registros de testamentos y, finalmente, emitir el Acta de Notoriedad de Declaración de Herederos. En jurisdicciones colapsadas del conurbano bonaerense o La Plata, esto reduce un trámite de años a apenas unos pocos meses, achicando también el impacto de la inflación sobre los costos fijos y tasas de justicia.

Comparativa: Sucesión Judicial Tradicional vs. Trámite Notarial Exprés

Para entender el impacto de esta reforma en tu bolsillo y en tu tiempo, repasá las diferencias clave entre ambos métodos disponibles actualmente en el territorio argentino:

Característica Sucesión Judicial (Tradicional) Sucesión Notarial (Extrajudicial) Autoridad a cargo Juez Civil y Comercial. Escribano Público (con patrocinio letrado). Tiempo estimado (PBA) Entre 8 meses y 3 años (o más). Aproximadamente 2 a 4 meses. Nivel de conflicto Admite disputas entre herederos. Exige acuerdo total y unánime. Costos aproximados Tasa de justicia + honorarios judiciales. Arancel notarial + honorarios profesionales. Restricciones Ninguna. Apto para menores de edad. Solo mayores de edad y plenamente capaces.

Pasos clave para proteger tu patrimonio hoy mismo

La desinformación patrimonial puede costar millones de pesos en impuestos, tasas de justicia desactualizadas y honorarios. Para que la transición de tus bienes sea ordenada y beneficie a quienes realmente elegís, tomá acción inmediata siguiendo este cronograma de seguridad legal:

Revisá el estado de tus escrituras: Asegurate de que todas las propiedades, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, estén inscriptas correctamente en el Registro de la Propiedad Inmueble y que no existan embargos antiguos sin levantar.

Consultá la validez de tu testamento: Si redactaste uno hace años y hoy estás separado de hecho, actualizalo urgente para evitar que sea impugnado por violar la porción legítima vigente o por incluir personas que ya no tienen derecho legal.

Analizá la indivisión forzosa: Si posees una unidad económica o negocio, evaluá con tu abogado si conviene imponer el bloqueo de 10 años para garantizar la continuidad comercial sin interferencias de herederos externos.

Planificá el consenso familiar: Conversá con tus futuros herederos sobre la posibilidad de realizar un trámite extrajudicial. El acceso a la sucesión exprés solo es posible si no hay conflictos documentados.

Revisá el cronograma de tasas: En PBA, las tasas de justicia se ajustan periódicamente. Consultá tu fecha de inicio de trámite para evitar recargos por mora en el pago de Ingresos Brutos o aportes previsionales de los abogados.

Anticiparse a los imprevistos es la única manera de garantizar la seguridad financiera de los tuyos. La nueva normativa busca simplificar procesos, pero requiere una participación activa del titular antes de que sea tarde. Consultá tu caso específico con un profesional del derecho o un escribano de confianza para adecuar tu situación a la nueva ley de sucesiones y evitar que tu legado quede atrapado en la burocracia estatal.