Nieve en la Provincia: las zonas que podrían dar la sorpresa si el frío y la humedad coinciden

La posibilidad de nieve en la Provincia de Buenos Aires seguirá bajo la lupa durante este sábado. El ingreso de aire polar ya dejó un fuerte descenso de temperatura y, a medida que avance el fin de semana, varias ciudades del centro y sur bonaerense quedarán con valores cercanos o inferiores a 0°C. La gran pregunta es si todavía quedará humedad suficiente como para transformar ese frío en algo más que una helada.

Por ahora, la respuesta exige cautela. No hay una alerta oficial por nevadas para la Provincia y los modelos más conservadores muestran que las precipitaciones tenderían a retirarse justo cuando llegue el núcleo más frío. Sin embargo, en meteorología ese cruce entre aire húmedo y aire polar puede dejar fenómenos muy localizados, especialmente en zonas serranas.

El episodio forma parte de una secuencia que INFOZONA viene siguiendo desde el cambio abrupto de temperatura en territorio bonaerense. También coincide con un escenario de heladas fuertes en el interior y con el viento intenso que afectó a distintas zonas.

Qué zonas podrían dar una sorpresa si aparece nieve

Los sectores que más atención merecen son las sierras bonaerenses. El relieve de Tandilia y Ventania puede marcar una diferencia importante cuando la masa de aire es muy fría, porque unos cientos de metros de altura alcanzan para bajar varios grados respecto de las zonas llanas cercanas.

En el sistema de Tandilia, ciudades como Tandil y áreas serranas próximas suelen quedar en el centro de las miradas cada vez que una irrupción polar llega con humedad residual. Para este fin de semana, el pronóstico muestra mínimas negativas durante la madrugada del domingo, un dato llamativo para septiembre.

Más al sudoeste, las zonas altas vinculadas a Sierra de la Ventana también tienen características favorables desde el punto de vista del relieve. Allí el interrogante no pasa tanto por el frío —que estará presente— sino por si quedará precipitación suficiente cuando la temperatura sea la adecuada.

En zonas elevadas, la combinación entre frío y humedad será la clave.

Por qué el domingo será tan frío pero podría ser demasiado seco

Este es el punto que limita la chance de nieve. El pronóstico para el domingo indica que buena parte de la región Pampeana tenderá a estabilizarse. Meteored prevé que las temperaturas bajen de 0°C en el sur, centro y sectores elevados bonaerenses, pero al mismo tiempo la atmósfera iría perdiendo humedad.

Es decir, puede darse la situación paradójica de tener temperatura suficiente para nevar pero sin precipitación. Por eso, la ventana más interesante estaría en la transición entre la inestabilidad del sábado y la entrada definitiva del aire más frío.

Si durante ese proceso persisten lloviznas o chaparrones débiles en un sector elevado, podrían aparecer episodios breves de aguanieve, graupel o copos aislados. Para una nevada con acumulación, en cambio, haría falta una coincidencia mucho más sostenida de humedad y frío que hoy no aparece como escenario principal.

El antecedente cercano que alimenta la expectativa

La posibilidad no surge de la nada. Durante el anterior ingreso frío, registrado apenas días atrás, Bahía Blanca tuvo reportes de graupel y el SMN llegó a pronosticar una chance de nieve para Bahía Blanca y Punta Alta durante la madrugada.

Ese episodio mostró que, cuando la masa de aire es suficientemente fría, la Provincia puede registrar fenómenos invernales aun cerca del final del invierno meteorológico. Pero también dejó una enseñanza: muchas veces el fenómeno dura poco, aparece en barrios o sectores muy puntuales y no llega a transformarse en una nevada amplia.

Por eso, para este fin de semana conviene pensar más en “posibilidad de sorpresa” que en una nevada asegurada.

Qué diferencia hay entre nieve, aguanieve y graupel

En este tipo de situaciones suelen mezclarse términos que no significan lo mismo:

Nieve: cristales de hielo que llegan a superficie sin derretirse.

cristales de hielo que llegan a superficie sin derretirse. Aguanieve: mezcla de nieve y gotas de lluvia, habitual cuando la temperatura está muy cerca del límite.

mezcla de nieve y gotas de lluvia, habitual cuando la temperatura está muy cerca del límite. Graupel: pequeños granos de hielo blando que se forman cuando gotas superenfriadas se adhieren a copos.

Para el observador común, los tres pueden parecer “nieve” a simple vista, especialmente en un episodio corto. Por eso, si durante el sábado o la madrugada del domingo aparecen reportes desde sectores serranos, será importante distinguir qué tipo de precipitación se está viendo realmente.

Qué debería pasar para que la chance aumente

Hay dos señales concretas que podrían mejorar el escenario: que la precipitación se extienda más horas de lo previsto y que la temperatura descienda antes de que el aire se seque. Si ambas cosas coinciden sobre zonas elevadas, la probabilidad de algún episodio de nieve o aguanieve crecería.

En cambio, si las lluvias se retiran durante el sábado y el cielo empieza a abrirse, el resultado más probable será otro: una madrugada muy fría, con heladas fuertes, pero sin nieve.

Las actualizaciones de corto plazo del SMN serán decisivas para saber si esa ventana se mantiene. También habrá que mirar los reportes locales de zonas altas, donde cualquier sorpresa suele detectarse antes.

La conclusión, por ahora, es clara: no hay una nevada confirmada para la Provincia, pero el frío extremo deja abiertas algunas posibilidades muy puntuales. Tandilia, Ventania y sectores del sur bonaerense son los lugares donde conviene mirar si la atmósfera decide regalar una postal inesperada este fin de semana.