Casa en primavera: qué plantar en septiembre y cómo preparar la tierra para que crezca mejor

La llegada de septiembre cambia el ritmo del jardín y de la huerta. Con más horas de luz, temperaturas en ascenso y menor riesgo de heladas en buena parte del centro del país, muchas plantas retoman el crecimiento y aparece la oportunidad de renovar macetas, preparar canteros y planificar nuevas siembras.

Pero no todo conviene plantar de la misma manera ni en el mismo momento. Antes de comprar plantines o llenar el suelo de semillas, conviene mirar cuántas horas de sol recibe cada sector, cómo drena la tierra y qué especies se adaptan mejor al espacio disponible.

La planificación también ayuda a evitar uno de los problemas más comunes de la temporada: plantar demasiado junto y terminar con ejemplares débiles, hongos o competencia por agua y nutrientes. Si además estás aprovechando el cambio de estación para ordenar la casa, la guía sobre cómo ganar espacio y organizar cada ambiente puede servir para encarar septiembre como una puesta a punto general.

Qué conviene plantar en septiembre

En huertas de primavera, INTA recomienda aprovechar el descenso del riesgo de heladas para avanzar con distintas especies. Entre las opciones de siembra directa aparecen maíz, melón, perejil, poroto y zapallo, mientras que pimiento y berenjena suelen iniciarse en almácigo para trasplantar más adelante.

También es una buena época para sumar aromáticas, flores de estación y especies que atraigan insectos benéficos. En balcones o patios chicos, las macetas permiten controlar mejor el sustrato y mover las plantas si aparece un cambio brusco de temperatura.

Preparar el suelo y planificar qué va en cada sector mejora el arranque de la temporada.

La recomendación del programa ProHuerta es no repetir siempre el mismo cultivo en el mismo lugar. La rotación ayuda a cuidar el equilibrio del suelo porque diferentes plantas extraen nutrientes de distintas profundidades.

Cómo preparar la tierra antes de sembrar

Una tierra compactada o pobre puede frenar el crecimiento aun cuando la especie elegida sea correcta. Antes de sembrar conviene remover suavemente el suelo, sacar restos secos y verificar que el agua pueda infiltrar sin quedar encharcada.

Agregar materia orgánica: compost maduro o abono bien descompuesto ayuda a mejorar estructura y fertilidad.

compost maduro o abono bien descompuesto ayuda a mejorar estructura y fertilidad. Evitar trabajar suelo empapado: puede quedar apelmazado al secarse.

puede quedar apelmazado al secarse. Usar cobertura: hojas secas, pasto seco u otros materiales orgánicos ayudan a conservar humedad.

hojas secas, pasto seco u otros materiales orgánicos ayudan a conservar humedad. Separar según tamaño: las plantas grandes no deberían tapar a las más bajas.

INTA también destaca la utilidad de producir compost durante todo el año y de usar cobertura para proteger el suelo y aprovechar mejor el agua.

Cuándo y cómo regar en primavera

A medida que sube la temperatura, el riego vuelve a ganar importancia. En primavera y verano se recomienda hacerlo cuando baja el sol, especialmente a última hora de la tarde, para reducir pérdidas por evaporación.

El agua debería dirigirse al suelo y no empapar de manera habitual las hojas. Mantener el follaje húmedo durante muchas horas puede favorecer enfermedades fúngicas, sobre todo cuando las noches todavía son frescas.

Otro punto clave es evitar una rutina automática: una maceta al sol puede necesitar agua antes que otra ubicada a la sombra. Tocar el sustrato unos centímetros por debajo de la superficie suele dar una señal más útil que regar todos los días por costumbre.

Los errores que más perjudican el arranque de temporada

Plantar de más, fertilizar en exceso y regar por horario fijo son tres errores frecuentes. También conviene observar si el lugar elegido mantiene suficiente sol a lo largo del día, porque en septiembre la trayectoria solar empieza a cambiar.

La primavera no exige renovar todo el jardín de una vez. Una estrategia más efectiva es preparar primero el suelo, elegir pocas especies y observar cómo responden. Desde allí es más fácil ampliar la huerta o sumar nuevas macetas sin gastar de más ni perder plantas.

Las recomendaciones de referencia pueden consultarse en la guía oficial de INTA sobre huerta en primavera.

Qué hacer si todavía hay noches frías

Septiembre sigue siendo un mes de transición. En algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires y del centro del país todavía pueden aparecer madrugadas frías, por lo que conviene evitar trasplantar de golpe especies muy sensibles si el pronóstico muestra un descenso marcado.

En macetas pequeñas, una alternativa es mantener los plantines en un lugar protegido y sacarlos durante las horas templadas. En canteros, una cobertura liviana puede ayudar a moderar cambios bruscos de temperatura. La idea no es frenar toda la siembra, sino acompañar el cambio de estación sin apurar cultivos delicados.

Cómo saber si una planta está recibiendo demasiado sol

Hojas blanqueadas, bordes secos o decaimiento durante las horas centrales pueden indicar estrés. En ese caso, conviene revisar si la planta necesita media sombra o una ubicación con sol de mañana. También ayuda mantener una capa de cobertura sobre el suelo para reducir la evaporación.