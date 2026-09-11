Clima en la Provincia: alerta amarilla por viento y ráfagas de hasta 70 km/h en varias zonas

El clima en la Provincia de Buenos Aires sumó una señal concreta de preocupación: el pronóstico oficial mantiene una alerta amarilla por viento para distintos sectores del territorio bonaerense, con ráfagas que pueden llegar a los 70 km/h. No se trata de una molestia menor. En especial en ciudades costeras, del centro y del sur provincial, el viento puede alterar la rutina, complicar la circulación y aumentar la sensación de frío.

La advertencia alcanza a zonas donde el Servicio Meteorológico Nacional ya proyecta vientos del sudeste de entre 30 y 45 km/h. Entre las ciudades que reflejan ese escenario aparecen Tandil, Bahía Blanca y Mar del Plata, con impacto diferente según la exposición de cada área. En la Costa, el fenómeno suele sentirse con más persistencia; en el interior, las ráfagas pueden afectar techos livianos, objetos sueltos y la circulación en rutas.

Este escenario llega en paralelo con el cambio brusco de tiempo que hará bajar la temperatura en gran parte de la Provincia y anticipa un fin de semana donde el frío, el cielo cubierto y la incomodidad al aire libre se van a potenciar. Más adelante, incluso podría aparecer otro foco de atención: el regreso de las heladas en varias ciudades del interior bonaerense.

Qué dice la alerta amarilla y por qué conviene tomarla en serio

Asegurar objetos sueltos es una de las recomendaciones básicas ante el viento fuerte.

Cuando el SMN emite una alerta amarilla, la recomendación no es entrar en pánico, sino entender que pueden registrarse fenómenos con capacidad de generar inconvenientes concretos. En este caso, la combinación de vientos sostenidos y ráfagas fuertes puede derivar en caída de ramas, desplazamiento de objetos y una conducción más riesgosa, sobre todo en rutas abiertas y caminos expuestos.

En el detalle oficial, el organismo advierte que el área afectada puede recibir vientos del sudeste con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores. Ese dato es especialmente relevante porque, en escenarios de suelo húmedo o superficies costeras, el viento no sólo molesta: también modifica por completo la percepción del tiempo.

En ciudades como Mar del Plata, donde la alerta se extendería incluso hasta la mañana del sábado, el impacto puede sentirse en la costa, las avenidas abiertas y el frente marítimo. En Bahía Blanca y Tandil, la advertencia vigente también obliga a prestar atención a desplazamientos y actividades al aire libre.

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Qué cuidados conviene tomar en casa y en la calle

La mayoría de los problemas asociados al viento fuerte pueden prevenirse con decisiones simples tomadas a tiempo. Si hay macetas, sillas livianas, toldos flojos o elementos sueltos en balcones y patios, conviene guardarlos o asegurarlos antes del pico de ráfagas.

Evitar salir si no es necesario durante los momentos de mayor intensidad del viento.

si no es necesario durante los momentos de mayor intensidad del viento. Asegurar objetos que puedan ser arrastrados o caerse, como macetas, chapas, carteles o muebles livianos.

que puedan ser arrastrados o caerse, como macetas, chapas, carteles o muebles livianos. Alejarse de árboles, postes y marquesinas cuando las ráfagas sean fuertes.

cuando las ráfagas sean fuertes. Manejar con precaución en rutas y caminos abiertos, especialmente si viajás en camionetas, utilitarios o vehículos altos.

en rutas y caminos abiertos, especialmente si viajás en camionetas, utilitarios o vehículos altos. Seguir las actualizaciones oficiales del SMN y de los municipios si la alerta cambia de nivel o se amplía a otras zonas.

En casas con patio o terraza, también conviene revisar desagües y el estado general de techos livianos. El viento suele exponer problemas que pasan desapercibidos durante jornadas calmas.

Cómo sigue el panorama después del pico de ráfagas

La alerta por viento forma parte de un patrón más amplio de inestabilidad y enfriamiento. Una vez que el fenómeno pierda intensidad, el aire frío seguirá presente y puede dejar mañanas muy frías en varias ciudades. Por eso, aunque el foco inmediato esté puesto en las ráfagas, el escenario posterior seguirá siendo invernal.

El seguimiento oficial puede consultarse en el Sistema de Alerta Temprana del SMN. Allí se actualizan las zonas afectadas y las recomendaciones. En este tipo de episodios, el dato clave no es sólo saber si hay una alerta, sino actuar antes de que el viento se vuelva un problema en la calle o en casa.