Ni rastros de la primavera: lluvias, viento y frío este jueves 8. ¿Hasta cuándo?

La primavera parece resistirse a instalarse definitivamente en la Provincia de Buenos Aires. Este jueves 8 de octubre transcurre con condiciones meteorológicas más propias del invierno que de esta época del año, con abundante nubosidad, ambiente fresco, viento y precipitaciones en distintos sectores del territorio bonaerense.

Lejos de las jornadas soleadas y las temperaturas agradables que suelen caracterizar a octubre, los bonaerenses atraviesan otra jornada en la que los abrigos, los paraguas y la calefacción continúan siendo protagonistas.

El tiempo inestable vuelve a marcar el pulso de la semana, especialmente en localidades del interior provincial, donde las condiciones meteorológicas vienen mostrando una primavera particularmente cambiante.

Alerta amarilla por lluvias en el este bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este jueves una advertencia de nivel amarillo por lluvias intensas en sectores del este de la Provincia de Buenos Aires, con acumulados previstos de entre 10 y 30 milímetros, que podrían superarse puntualmente. Por ese motivo, se recomienda circular con precaución y mantenerse informado sobre las actualizaciones oficiales.

Cómo seguirá el tiempo durante el viernes y el fin de semana

Para el viernes 9 de octubre se espera que continúe el ambiente fresco, con predominio de nubosidad y una disminución de las precipitaciones durante buena parte del día. Sin embargo, la inestabilidad podría regresar hacia la noche en algunas regiones.

El sábado 10 volvería a presentar lluvias leves y chaparrones, principalmente durante la madrugada y la mañana, con temperaturas todavía moderadas para esta altura del año. Hacia la tarde podrían comenzar a registrarse mejoramientos parciales.

El domingo 11 ofrecería condiciones algo más favorables, con menor probabilidad de precipitaciones durante el día, aunque persistiría la nubosidad. Las temperaturas continuarían sin mostrar un ascenso importante y las mañanas seguirían siendo frescas.

Qué ocurrirá durante el feriado del lunes 12 de octubre

La atención también está puesta en el próximo lunes 12 de octubre, cuando se desarrollará el fin de semana largo. Para esa jornada, las primeras proyecciones indican un panorama mayormente nublado, con posibilidades de algunas precipitaciones durante las primeras horas y mejoramientos posteriores.

De todos modos, las condiciones no serán idénticas en toda la provincia. El sur bonaerense, la costa atlántica y las localidades del centro y norte pueden registrar diferencias importantes tanto en temperaturas como en precipitaciones.

Una primavera que todavía no termina de llegar

A más de dos semanas del inicio de la primavera, el tiempo continúa ofreciendo jornadas que poco tienen que ver con la estación de las flores. La persistencia de la nubosidad, las lluvias y el viento mantiene una sensación térmica poco agradable, mientras las tardes templadas y soleadas siguen haciéndose esperar.

Por ahora, los pronósticos muestran una mejoría gradual, pero no anticipan un cambio contundente hacia condiciones cálidas y estables en toda la Provincia de Buenos Aires.

La primavera sigue brillando por su ausencia y, al menos durante los próximos días, los bonaerenses deberán seguir teniendo a mano el abrigo y el paraguas.