Neuquino se convirtió en millonario al ganar más de $1.700 millones en el Quini 6

Un vecino de la capital neuquina se convirtió en millonario tras acertar los seis números de la Revancha del Quini 6, llevándose un premio de $1.732.334.688. Otros 20 apostadores también resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale. El próximo sorteo promete un pozo acumulado de $4.100 millones.

Detalles del sorteo del Quini 6 del domingo

El sorteo del Quini 6 realizado este domingo dejó como resultado un nuevo millonario en Argentina. Un apostador de la capital de Neuquén logró acertar los seis números de la Revancha, lo que le permitió ganar más de $1.732 millones.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo tendrá en juego más de $4.100 millones en sus diferentes modalidades, generando expectativas entre los apostadores.

Resultados de las diferentes modalidades del Quini 6

Resultados del Tradicional

En el sorteo del Tradicional, los números sorteados fueron 26, 30, 28, 22, 21 y 36. No hubo ganadores con seis aciertos, lo que deja un pozo acumulado de $650 millones para el próximo sorteo.

Resultados de La Segunda

En la modalidad Segunda, los números favorecidos fueron 30, 42, 00, 35, 12 y 18. Tampoco se registraron ganadores, y el pozo se eleva a $2.352.328.625 para el siguiente sorteo.

Premios del Siempre Sale y expectativas para el próximo sorteo

El Siempre Sale también tuvo actividad en esta ocasión. Los números beneficiados fueron 20, 29, 03, 28, 01 y 40, y un total de 20 ganadores cobrará cada uno $13.363.469,10.

Con un pozo acumulado de $4.100 millones para el próximo sorteo del Quini 6, se estima un notable interés por parte de los jugadores, que esperan repetir la suerte del apostador neuquino.