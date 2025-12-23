Navidad 2025: la fecha perfecta que solo ocurre una vez cada 100 años

Francisco Díaz
navidad 25

La Navidad 2025 no será una más en el calendario. Más allá de los encuentros familiares, las tradiciones y los brindis, este año quedará marcado por una curiosidad matemática tan simple como extraordinaria.

El 25 de diciembre de 2025 se escribe 25/12/25, una fecha que presenta una simetría numérica perfecta entre el día y el año. Un detalle que pasa desapercibido para muchos, pero que convierte a esta Navidad en un verdadero hecho singular.

Un fenómeno que ocurre solo una vez cada siglo
Este tipo de simetría no es habitual:

  • Ocurrió por última vez en 1925
  • Se repite ahora, en 2025
  • Volverá a suceder recién en 2125

Una fecha para recordar
Así, la Navidad de 2025 se transforma en una celebración especial no solo por su significado espiritual y familiar, sino también por este guiño único de los números, que solo unas pocas generaciones tienen la oportunidad de vivir.

Una Navidad irrepetible, de esas que quedan marcadas en la historia… y en el calendario.

