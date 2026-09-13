Cargar nafta este domingo puede tener reintegro: qué tarjetas permiten ahorrar más

Cargar nafta este domingo puede costar menos para quienes tengan determinadas tarjetas bancarias y paguen mediante MODO. Durante septiembre siguen vigentes varias promociones en estaciones Shell y, aunque todas funcionan el mismo día, los porcentajes y topes son diferentes.

La clave es revisar el banco, el tipo de tarjeta y el medio de pago antes de pasar por la estación. En algunos casos el ahorro llega al 20%, mientras que otros beneficios suman un adicional para clientes que cobran el sueldo o la jubilación en la entidad.

Qué descuentos hay este domingo para cargar combustible

Shell mantiene durante septiembre distintos acuerdos con bancos que se activan los domingos. La opción más alta entre las promociones generales vigentes es la de Banco Comafi, con 20% de ahorro abonando a través de MODO.

El beneficio está disponible con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y tarjeta Visa débito emitidas por Comafi. El tope informado es de $6.000 por semana, por lo que una compra elegible de $30.000 permite alcanzar el máximo semanal.

La devolución se acredita posteriormente en la cuenta bancaria utilizada para el pago. La promoción no se aplica si la operación se realiza con Mercado Pago u otra billetera diferente de MODO.

Banco Ciudad también tiene reintegro los domingos

Los clientes de Banco Ciudad cuentan con un 10% de descuento en estaciones Shell adheridas durante los domingos de septiembre. Para acceder hay que pagar escaneando el QR de MODO desde Buepp o desde la aplicación del banco, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard habilitadas.

El tope máximo es de $10.000 por mes y por cliente. Además, quienes integran el segmento Plan Sueldo o Jubilados con acreditación regular de haberes pueden recibir un 5% adicional, con otro tope mensual de $5.000.

Esto no significa que todos los descuentos se acumulen automáticamente. Antes de confirmar la operación conviene revisar cuál es el beneficio seleccionado y las condiciones que muestra la billetera.

Supervielle suma otra alternativa para este domingo

También existe una promoción para clientes de Supervielle. El banco ofrece 10% de reintegro los domingos en compras de combustible realizadas mediante QR de MODO, utilizando tarjeta Visa débito que forme parte de un paquete de productos habilitado.

El tope mensual informado es de $10.000 por cliente. Para alcanzar ese máximo con un 10% de devolución se necesitan consumos elegibles acumulados por $100.000 durante el período.

El reintegro se acredita en la cuenta asociada a MODO dentro del plazo establecido por el banco.

Cuánto se puede ahorrar según cada promoción

Banco Ahorro Tope Medio de pago Comafi 20% $6.000 por semana MODO + tarjetas habilitadas Banco Ciudad 10% $10.000 por mes MODO/Buepp + crédito Ciudad Plan Sueldo/Jubilados 5% adicional $5.000 por mes Según condiciones del beneficio Supervielle 10% $10.000 por mes MODO + Visa débito

Los topes son importantes porque determinan cuánto conviene cargar. Por ejemplo, con el beneficio de Comafi, gastar más de $30.000 en una misma semana no aumenta el reintegro una vez alcanzados los $6.000.

Qué revisar antes de pagar

No alcanza con tener la tarjeta correcta. Las promociones exigen que la operación se realice mediante el canal indicado y en una estación adherida.