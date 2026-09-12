Cuenta DNI ofrece un reintegro de hasta $8.000 en YPF durante los fines de semana de septiembre

Por Denisse Helman
Cuenta dni ofrece un reintegro de hasta $8. 000 en ypf durante los fines de semana de septiembre

Si estabas planificando aprovechar la billetera digital para abaratar tus gastos en las estaciones de servicio durante el fin de semana, hay una condición fundamental que tenés que conocer antes de pasar por la caja.

La promoción permite recuperar un dinero importante en las compras semanales, pero aplica exclusivamente a una categoría específica dentro de las estaciones.

El tope de reintegro y los consumos necesarios

El beneficio del Banco Provincia consiste en un 25% de descuento que estará vigente durante todos los sábados y domingos de septiembre.

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El tope de devolución es de $8.000 por semana y por persona, valor que contempla de forma unificada las compras realizadas entre ambos días.

Para alcanzar la devolución máxima permitida por la entidad bancaria, es necesario realizar consumos por un total de $32.000.

Un detalle clave: no aplica a combustibles

Un dato central a considerar es que el beneficio no contempla la carga de combustible (nafta o gasoil).

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La devolución es exclusiva para gastos en el sector de gastronomía dentro de los locales Full YPF adheridos.

El dinero reintegrado se acreditará en la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización de la compra.

Formas de pago válidas y exclusiones

Para activar el descuento se debe abonar mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando las modalidades Pagar QR con dinero en cuenta, Link de Pago o Clave DNI.

Quedan totalmente excluidos de la promoción los pagos efectuados con tarjetas de crédito o débito físicas, transferencias bancarias directas y escaneos mediante Mercado Pago u otras billeteras externas.

Además, el beneficio no es acumulable con otras ofertas o promociones vigentes en el establecimiento.

Otras promociones activas con Cuenta DNI en septiembre

Quienes utilicen la app del Banco Provincia pueden combinar este ahorro con otras promociones disponibles en el mes:

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  • Pet shops y veterinarias: 30% de reintegro los sábados, con tope semanal de $8.000.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal.
  • Gastronomía en universidades y clubes: 40% todos los días, con tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de reintegro los días lunes y martes, sin tope de devolución.

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