Descuentos de Cuenta DNI este domingo 13 de septiembre: las promociones activas y topes de ahorro

Si vas a realizar compras o salir a comer hoy, no salgas sin revisar la app: este domingo 13 de septiembre la billetera virtual del Banco Provincia mantiene reintegros de hasta el 40%.

A continuación, te detallamos la lista completa de los beneficios habilitados para la jornada, los montos máximos de reintegro y los rubros que no aplican hoy.

Gastronomía e YPF Full: 25% de ahorro durante el fin de semana

Para las salidas de fin de semana, la aplicación ofrece un 25% de descuento en locales gastronómicos y en locales YPF Full adheridos durante sábados y domingos.

La promoción tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, el cual se alcanza realizando consumos por un total de $32.000.

Vale aclarar que la bonificación en YPF Full aplica de manera exclusiva para el rubro gastronómico y no incluye la compra de combustibles.

Ferias, garrafas y entidades: promociones del 40% de descuento

Durante todos los días del mes permanecen activos beneficios de mayor porcentaje de ahorro en rubros específicos:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento con un tope semanal de $6.000 por persona (se alcanza gastando $15.000 ).

con un tope semanal de (se alcanza gastando ). Garrafas: 40% de descuento con un tope unificado de $18.000 mensuales por persona (se logra con consumos de $45.000 ).

con un tope unificado de (se logra con consumos de ). Universidades, eventos y clubes:40% de descuento con un límite de $6.000 por semana y por persona (requiere un gasto de $15.000).

Marcas destacadas y el tope mensual de $15.000

Quienes busquen adquirir productos o servicios en comercios adheridos de grandes marcas pueden aprovechar el beneficio diario de la plataforma.

La promoción ofrece un 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona.

Para obtener el máximo valor de devolución en esta categoría es necesario realizar consumos por $50.000.

Los rubros que no están disponibles este domingo

Hay que prestar atención al realizar las compras, ya que varias promociones habituales no operan los domingos y corresponden a días específicos de la semana.

Este domingo no se encuentran habilitados los descuentos en supermercados, comercios de cercanía, librerías, farmacias ni perfumerías.

Para asegurar el reintegro en las categorías activas, el pago debe realizarse directamente desde la aplicación Cuenta DNI respetando las condiciones de cada negocio.