Un museo bonaerense tiene entrada gratis y prepara talleres, pintura y recorridos al aire libre este fin de semana

Para quienes buscan una salida distinta este fin de semana sin gastar en entradas, hay una opción en la Provincia de Buenos Aires que combina arte, arquitectura, paisaje y actividades al aire libre. El espacio abre de jueves a domingos y el acceso general es gratuito.

Durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, además, se sumarán talleres y recorridos guiados en distintos sectores del predio. Algunas propuestas duran buena parte del día, mientras que otras tienen horario puntual y pueden incorporarse a una escapada corta.

La alternativa se suma a un fin de semana cargado de planes bonaerenses. Quienes prefieran gastronomía y fiestas populares también pueden consultar qué hacer este fin de semana en Provincia y comparar las principales celebraciones.

MALBA Puertos, en Escobar, tiene entrada libre y gratuita

El lugar es MALBA Puertos, ubicado en Alisal 160, Bahía, Puertos, partido de Escobar. Se llega por Panamericana, kilómetro 45, Ramal Escobar.

El museo abre de jueves a domingos de 11:00 a 18:00 y mantiene entrada libre y gratuita. El proyecto combina salas de exposición con un circuito de arte público distribuido en espacios abiertos.

La programación oficial puede consultarse en el sitio de MALBA Puertos.

Qué actividades habrá el sábado 12

El circuito de arte público forma parte de las propuestas gratuitas del museo.

El sábado tendrá dos propuestas destacadas. Entre las 11:00 y las 17:00 se realizará “Relatos y retratos”, un taller de modelado en la Sala Educativa.

La actividad propone trabajar a partir de rostros, historias e imaginación mediante el modelado, por lo que puede resultar especialmente atractiva para familias que busquen una experiencia participativa y no solamente recorrer una exposición.

A las 16:00 comenzará además “Un museo sin paredes”, un recorrido peatonal guiado por el Circuito de Arte Público de Bahía. La idea es conocer obras instaladas fuera de las salas tradicionales y recorrer el paisaje como parte de la experiencia.

El domingo se puede pintar al aire libre

El domingo 13 habrá una actividad diferente. De 11:00 a 17:00 se desarrollará “Plein air”, una propuesta para pintar al aire libre en la Pérgola.

Ese mismo día, a las 16:00, volverá a realizarse el recorrido “Un museo sin paredes”, por lo que quienes no puedan asistir el sábado tendrán una segunda oportunidad.

Día Actividad Horario Sábado 12 Relatos y retratos 11:00 a 17:00 Sábado 12 Un museo sin paredes 16:00 Domingo 13 Plein air 11:00 a 17:00 Domingo 13 Un museo sin paredes 16:00

Cómo organizar la visita

Una de las ventajas de la propuesta es que no obliga a llegar a una única hora. El museo permanece abierto entre las 11:00 y las 18:00, por lo que se puede recorrer el predio antes o después de las actividades programadas.

El circuito exterior también permite combinar la visita con una jornada al aire libre, algo especialmente interesante para quienes viajen con chicos o quieran hacer una salida diferente sin depender exclusivamente de una sala cerrada.

Antes de salir conviene revisar la programación oficial por posibles cambios operativos y verificar si alguna actividad requiere inscripción o cupo. El acceso general al museo, de todas formas, se mantiene libre y gratuito.