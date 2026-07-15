Mundial 2030: los detalles del anuncio histórico que sorprendió al mundo

el Mundial 2030 no tendrá una sede única, sino que se celebrará en tres continentes distintos. La FIFA confirmó un formato inédito para celebrar el centenario de la competición.

La decisión busca honrar la historia del torneo, combinando sedes tradicionales con una apertura global sin precedentes en la historia del deporte.

Los países anfitriones principales

Aunque la edición tendrá partidos en varios países, el núcleo central de la organización recae en tres naciones. España, Portugal y Marruecos han sido designados como los anfitriones principales que albergarán la mayoría de los encuentros del torneo.

Estos países trabajarán en conjunto para garantizar la infraestructura necesaria para un evento de esta magnitud. Será la primera vez que un torneo masculino de la FIFA se dispute en países de dos continentes diferentes dentro de su bloque central.

El festejo del centenario: los partidos inaugurales

Para celebrar los 100 años de la primera Copa del Mundo, la FIFA determinó que los partidos inaugurales se jueguen en Sudamérica. Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los encuentros iniciales del torneo en sus respectivos territorios.

Esta medida busca homenajear al país que organizó y ganó la primera edición en 1930, Uruguay, junto a los otros dos países vecinos que formaron parte de la candidatura sudamericana inicial.

El cronograma y las fechas clave

El torneo está programado para disputarse en el año 2030, respetando el ciclo habitual de cuatro años de la FIFA. Aunque el calendario exacto de partidos será anunciado con mayor precisión en los meses previos, la estructura asegura que el torneo comenzará en Sudamérica antes de trasladarse a Europa y África.

Este formato implica un desafío logístico considerable, ya que los equipos, delegaciones y miles de aficionados deberán realizar traslados transatlánticos durante la primera semana de competencia.

Un formato revolucionario para la FIFA

El Mundial 2030 marcará un antes y un después en la organización de eventos deportivos de élite. La combinación de seis países anfitriones repartidos en tres continentes es una apuesta estratégica para expandir la marca del torneo globalmente.

La elección ha generado opiniones diversas entre especialistas y fanáticos, quienes debaten sobre el equilibrio entre la tradición histórica del torneo y los desafíos operativos de jugar un evento de esta escala en territorios tan distantes.