Muerte de Maradona: piden hasta 12 años de prisión para los profesionales acusados

La Fiscalía solicitó penas de entre 4 y 12 años de prisión para seis de los siete profesionales de la salud juzgados por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, cuando el exfutbolista tenía 60 años.

El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, donde se investigan las presuntas irregularidades en la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días en una vivienda de Tigre.

La pena más elevada fue solicitada para el neurocirujano Leopoldo Luque, con 12 años de prisión, mientras que para Nancy Forlini se reclamaron 10 años y para la psiquiatra Agustina Cosachov, 8 años. En tanto, los fiscales pidieron 5 años para el psicólogo Carlos Díaz y 4 años para Mariano Perroni y Ricardo Almirón.

Para el médico clínico Pedro Di Spagna se solicitó la absolución, al considerar que no tenía poder de decisión sobre el tratamiento del exfutbolista.

Las acusaciones

La Fiscalía sostuvo que existieron graves deficiencias en la atención domiciliaria de Maradona, entre ellas la falta de controles adecuados, problemas de coordinación y omisiones frente al deterioro de su estado de salud.

Según los representantes del Ministerio Público, la muerte del exfutbolista pudo haberse evitado si hubiera recibido la asistencia médica correspondiente.

Qué sucederá ahora

Tras los pedidos de condena, el juicio continuará con los alegatos de las querellas y las defensas, antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia.

Por el momento no hay condenados, ya que las penas solicitadas deberán ser evaluadas por los jueces, quienes determinarán las eventuales responsabilidades penales por la muerte de uno de los mayores ídolos del fútbol argentino.