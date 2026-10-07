Banco provincia bajó las tasas de refinanciación y permite reducir hasta 20% las cuotas

El Banco Provincia puso en marcha un nuevo esquema de refinanciación para deudas de consumo que incluye rebajas de hasta 12,5 puntos porcentuales en las tasas de interés. La medida alcanza tanto a clientes con moras tempranas como avanzadas y busca aliviar los compromisos financieros mediante reducciones de hasta un 20% en el valor de las cuotas mensuales.

Nuevas tasas y descuentos para la mora temprana (menos de 90 días)

Para quienes registran atrasos de hasta 90 días, la entidad aplicó esquemas progresivos según los ingresos y la relación con el banco:

Ingresos de hasta 4 SMVM, excombatientes y trabajadoras de casas particulares: acceden a una tasa del 30% TNA , lo que permite una reducción de hasta el 20% en la cuota .

acceden a una , lo que permite una . Jubilados y clientes con cobro de haberes en la entidad: cuentan con una tasa del 50% TNA y una baja del 18% en el valor mensual .

cuentan con una y una . Clientela general: la tasa se fijó en 60% TNA , ofreciendo un alivio del 16% en la cuota .

la tasa se fijó en , ofreciendo un . Deudas exclusivas de tarjeta de crédito: se pueden refinanciar hasta en 60 meses con una tasa del 35% TNA y un recorte del 10% mensual.

Alternativas de refinanciación para la mora avanzada (más de 90 días)

Para los clientes que acumulan más de tres meses sin realizar los pagos, el programa contempla condiciones especiales de regularización:

Personas sobreendeudadas o con ingresos de hasta 4 SMVM: acceden a una tasa reducida del 25% TNA (tras un recorta de 6 puntos) y una disminución del 12% en la cuota .

acceden a una (tras un recorta de 6 puntos) y una . Jubilados y personas que cobran el sueldo en el banco: disponen de una tasa del 30% TNA con un descuento del 5% en la cuota.

Unificación de compromisos y plazos más extensos

El plan diseñado por la banca pública bonaerense brinda la posibilidad de consolidar tarjetas de crédito y préstamos personales en un único préstamo.

De esta manera, el cliente puede reorganizar sus obligaciones pendientes bajo una sola cuota mensual y con un horizonte de pago ampliado.

Cómo hacer el trámite y balance de operaciones en 2026

La gestión de este beneficio puede realizarse en las sucursales del Banco Provincia y, según el caso, directamente por el home banking.

En lo que va de 2026, la entidad ya concretó más de 125.000 operaciones de refinanciación por un valor que supera los $500.000 millones.