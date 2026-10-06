Llega a las pantallas en 2027: todos los detalles de la nueva faceta de messi tras dejar la selección

Tras anunciar su etapa final en las canchas, el astro rosarino sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo desafío profesional. Lionel Messi debutará en la pantalla chica con un ambicioso proyecto audiovisual que pensó junto a su padre, Jorge Messi.

De qué trata la nueva serie “Messi y los gigantes”

La historia gira en torno a Leo, un niño de 12 años que termina atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes.

Para regresar a su hogar, el protagonista deberá afrontar batallas de alto riesgo similares al fútbol enfrentando a rivales legendarios en los reinos de Iko.

Fecha confirmada de estreno global en Disney+

La superproducción es desarrollada por Sony Pictures Television, Atlantis Studios y Sony Music Vision.

Se confirmó que el lanzamiento oficial llegará en exclusiva a la plataforma Disney+ durante el año 2027.

Presentación estelar y detalles revelados en la Comic-Con Málaga

Durante la San Diego Comic-Con Málaga en España, más de 3.000 fanáticos disfrutaron del primer adelanto exclusivo.

En el evento se confirmó que el actor argentino Milo Burgess-Webb le dará voz al protagonista, mientras que el cantante Luck Ra interpretará la canción original “Vamos, Vamos, Vamos”.

La emotiva producción ejecutiva junto a Jorge Messi

El proyecto tiene un valor sentimental único, ya que cuenta con Lionel Messi y su padre Jorge Messi como productores ejecutivos.

El propio futbolista expresó en sus redes su entusiasmo por la tira animada: “Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie”.