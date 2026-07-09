Monotributo: el límite de gastos con tarjeta en julio que te puede causar la expulsión del régimen

Si sos monotributista, es fundamental que prestes atención a tus movimientos financieros de este mes. Una nueva normativa de ARCA pone la lupa sobre los gastos, y un error al pagar podría significar la exclusión automática del régimen simplificado.

El organismo intensificó los controles sobre los contribuyentes. Ya no se trata solo de facturar dentro de los topes permitidos, sino de demostrar que tus gastos personales guardan relación directa con tus ingresos declarados.

El gasto que activa las alarmas

El foco principal está puesto en los gastos realizados con tarjetas de crédito o débito durante julio. Si el total de tus consumos supera los ingresos que declaraste para tu categoría, el sistema detectará una inconsistencia grave.

Este cruce de datos es automático. Si el fisco detecta que gastaste más de lo que podés ganar según tu escala, el sistema iniciará el proceso para darte de baja del monotributo y pasarte al régimen general de forma obligatoria.

Claves de la recategorización

La recategorización de julio es el momento crítico para ajustar tu situación. Tenés tiempo hasta el 22 de julio para presentar los datos. Si tus ingresos brutos de los últimos 12 meses superaron el límite de tu categoría actual, debés recategorizarte.

Ingresos Brutos: Deben reflejar la realidad de tu actividad en el último año.

Deben reflejar la realidad de tu actividad en el último año. Alquileres: Si sos inquilino, recordá que el valor del alquiler devengado también cuenta para tu categoría.

Si sos inquilino, recordá que el valor del alquiler devengado también cuenta para tu categoría. Consumos: Deben ser coherentes con el nivel de ingresos que informás a ARCA.

¿Qué pasa si te excluyen?

Si ARCA determina que tus gastos justifican una categoría superior que ya excedió los topes máximos del régimen, serás excluido. Esto implica pasar a ser Responsable Inscripto, lo que conlleva:

Pago de IVA y Ganancias.

Diferencia en el régimen de facturación.

Carga administrativa y contable mucho más alta que en el monotributo.

Recomendaciones para este mes

Para evitar sorpresas desagradables, revisá los resúmenes de tus tarjetas. Si observás que tus gastos superan tus ingresos declarados, no esperes a que el sistema te intime.

Consultá con un contador para evaluar si tu actividad real creció por encima de lo que el monotributo permite. La prevención es la única forma de evitar la exclusión y las multas por inconsistencias fiscales.