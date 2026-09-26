Monotributo de ARCA: la fecha límite para la próxima recategorización y quiénes deben hacerla

Por Denisse Helman
Arca advierte: se adelanta el vencimiento del monotributo por feriados nacionales

Si trabajás de forma independiente o prestás servicios dentro del régimen simplificado, hay una fecha administrativa de cumplimiento obligatorio que tenés que agendar. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó los plazos oficiales para revisar los parámetros de facturación y determinar el encuadre correspondiente.

Fecha límite de vencimiento y período de evaluación

La próxima recategorización del Monotributo vencerá de forma definitiva el 5 de febrero de 2027.

Para hacer el cálculo exacto se tomarán en cuenta los ingresos acumulados y parámetros de los últimos 12 meses previos.

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El trámite se realiza semestralmente en febrero y agosto, actualizando la cuota según las escalas vigentes desde agosto de 2026.

Quiénes están obligados a recategorizarse y parámetros a revisar

El trámite alcanza a todos los contribuyentes que registren más de seis meses de actividad continuada al momento del vencimiento.

Para determinar si corresponde cambiar de categoría o mantener la actual, hay que comparar cuatro variables clave:

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  • Ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses.
  • Monto total de alquileres devengados en el período.
  • Superficie afectada al desarrollo del comercio o la actividad.
  • Energía eléctrica consumida de forma anual.

Paso a paso para realizar el trámite desde la web oficial

El procedimiento es 100% digital y se gestiona directamente desde la plataforma del organismo recaudador.

  • Ingresá al portal de Monotributo en ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
  • Seleccioná la opción de recategorización para consultar los datos de facturación registrados.
  • Cotejá los valores con las escalas límites de cada categoría.
  • Confirmá tu categoría actual si no hubo variaciones o seleccioná la nueva opción correspondiente.
  • Descargá el comprobante y la nueva credencial de pago.

Sanciones, recategorización de oficio y multas por no hacer el trámite

No realizar la recategorización cuando correspondía subir de escala genera consecuencias financieras inmediatas.

ARCA aplica una multa del 50% del impuesto integrado y del aporte previsional omitido por no ajustar la categoría a tiempo.

Además, el organismo puede proceder a una recategorización de oficio analizando acreditaciones bancarias, gastos y compras registradas.

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Las notificaciones de oficio se envían al Domicilio Fiscal Electrónico, contando con 15 días para presentar un descargo vía Presentaciones Digitales.

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