Monotributo de ARCA: la fecha límite para la próxima recategorización y quiénes deben hacerla

Si trabajás de forma independiente o prestás servicios dentro del régimen simplificado, hay una fecha administrativa de cumplimiento obligatorio que tenés que agendar. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó los plazos oficiales para revisar los parámetros de facturación y determinar el encuadre correspondiente.
Fecha límite de vencimiento y período de evaluación
La próxima recategorización del Monotributo vencerá de forma definitiva el 5 de febrero de 2027.
Para hacer el cálculo exacto se tomarán en cuenta los ingresos acumulados y parámetros de los últimos 12 meses previos.
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El trámite se realiza semestralmente en febrero y agosto, actualizando la cuota según las escalas vigentes desde agosto de 2026.
Quiénes están obligados a recategorizarse y parámetros a revisar
El trámite alcanza a todos los contribuyentes que registren más de seis meses de actividad continuada al momento del vencimiento.
Para determinar si corresponde cambiar de categoría o mantener la actual, hay que comparar cuatro variables clave:
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- Ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses.
- Monto total de alquileres devengados en el período.
- Superficie afectada al desarrollo del comercio o la actividad.
- Energía eléctrica consumida de forma anual.
Paso a paso para realizar el trámite desde la web oficial
El procedimiento es 100% digital y se gestiona directamente desde la plataforma del organismo recaudador.
- Ingresá al portal de Monotributo en ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Seleccioná la opción de recategorización para consultar los datos de facturación registrados.
- Cotejá los valores con las escalas límites de cada categoría.
- Confirmá tu categoría actual si no hubo variaciones o seleccioná la nueva opción correspondiente.
- Descargá el comprobante y la nueva credencial de pago.
Sanciones, recategorización de oficio y multas por no hacer el trámite
No realizar la recategorización cuando correspondía subir de escala genera consecuencias financieras inmediatas.
ARCA aplica una multa del 50% del impuesto integrado y del aporte previsional omitido por no ajustar la categoría a tiempo.
Además, el organismo puede proceder a una recategorización de oficio analizando acreditaciones bancarias, gastos y compras registradas.
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Las notificaciones de oficio se envían al Domicilio Fiscal Electrónico, contando con 15 días para presentar un descargo vía Presentaciones Digitales.