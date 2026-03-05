Monotributo 2026: ARCA activa recategorizaciones de oficio por cruce de datos en billeteras virtuales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha iniciado este mes de marzo de 2026 una ofensiva de fiscalización digital sin precedentes sobre el universo de los monotributistas. Mediante el uso de algoritmos avanzados y el cruce sistémico de información, el organismo comenzó a notificar de forma masiva recategorizaciones de oficio a contribuyentes cuyos movimientos en billeteras virtuales y cuentas bancarias no coinciden con su facturación declarada.

El foco del conflicto radica en que el sistema informático, denominado MOREO (Monotributo – Recategorización de Oficio), procesa los ingresos de plataformas como Mercado Pago, Personal Pay y MODO de manera global, lo que ha generado saltos de categoría automáticos e incluso exclusiones directas hacia el Régimen General (IVA y Ganancias).

El algoritmo bajo la lupa: ¿Qué detecta ARCA?

A diferencia de años anteriores, la fiscalización de 2026 ya no analiza transacciones aisladas, sino que evalúa el “perfil integral” del sujeto. Las entidades financieras y las fintech están obligadas a informar mensualmente los movimientos cuando superan ciertos umbrales, pero el cruce de datos actual ha revelado una falla conceptual: el algoritmo no distingue entre actividad comercial y movimientos personales.

Qué conceptos están activando las subas de categoría:

Transferencias entre cuentas propias: Pasar dinero de un banco a una billetera virtual para aprovechar rendimientos de fondos comunes.

Pasar dinero de un banco a una billetera virtual para aprovechar rendimientos de fondos comunes. Dinero compartido: Recaudaciones para regalos, cenas o gastos comunes que ingresan a una sola cuenta.

Recaudaciones para regalos, cenas o gastos comunes que ingresan a una sola cuenta. Préstamos y créditos: Acreditaciones de préstamos personales que el sistema lee como “ingresos brutos”.

Acreditaciones de préstamos personales que el sistema lee como “ingresos brutos”. Venta de bienes usados: Operaciones no gravadas que, al ser digitales, el fisco presume como ventas de la actividad principal.

Cómo defenderse: 15 días clave para apelar

Si recibiste una notificación en tu Domicilio Fiscal Electrónico informando que ARCA te subió de categoría “por detectarse inconsistencias”, tenés un plazo de 15 días hábiles administrativos para presentar un descargo.

Pasos para revertir la recategorización de oficio:

Ingresar a Presentaciones Digitales: Dentro de la web de ARCA con Clave Fiscal, buscar el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”.

Dentro de la web de ARCA con Clave Fiscal, buscar el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”. Adjuntar prueba documental: Es fundamental presentar extractos bancarios, contratos de préstamo o capturas de pantalla que demuestren que los fondos detectados no son fruto de ventas.

Es fundamental presentar extractos bancarios, contratos de préstamo o capturas de pantalla que demuestren que los fondos detectados no son fruto de ventas. Efecto Suspensivo: Una vez presentada la apelación, la ejecución de la nueva categoría queda suspendida hasta que el organismo analice el descargo. Si no se apela en término, la suba queda firme y impactará en los pagos desde febrero/marzo de 2026.

El “error” de los 50 millones

Existe una confusión generalizada respecto a la Resolución 4614/2019, que establece que los bancos informan saldos superiores a 50 millones de pesos. Sin embargo, este piso no protege a los monotributistas del cruce de facturación: ARCA utiliza reportes detallados de las procesadoras de pago (Título I de la norma) donde cualquier cobro por QR, link de pago o transferencia recurrente puede ser comparado contra las facturas emitidas, sin importar que el monto total sea menor a ese límite.

Consejos para evitar el “ojo del fisco”

Para lo que resta de 2026, los tributaristas recomiendan extremar la prolijidad en el manejo de fondos: