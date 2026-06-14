¿Querés comprar acciones de YPF? El cambio histórico que llega a los celulares para invertir sin trámites ni intermediarios

Por Denisse Helman
¿querés comprar acciones de ypf? El cambio histórico que llega a los celulares para invertir sin trámites ni intermediarios

La petrolera YPF confirmó de manera oficial que permitirá a cualquier ciudadano invertir en acciones de la compañía de forma directa y utilizando su propia billetera digital.

La medida busca simplificar los procesos financieros y, sobre todo, ponerle un freno definitivo a las recurrentes estafas virtuales que utilizaban falsamente el nombre de la empresa para engañar a los ahorristas.

El cambio histórico: Adiós a la cuenta comitente

La gran novedad de este sistema es que no se necesitará abrir una cuenta comitente de forma manual en un banco o agencia de Bolsa para poder operar.

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A partir del próximo 1° de agosto, el proceso será completamente automático e integrado dentro de la propia aplicación móvil de la petrolera.

Para validar la identidad y comenzar a comprar los activos de manera directa, los usuarios solo tendrán que cumplir con un registro rápido mediante datos biométricos.

Split de acciones: ¿Cuánto costará invertir?

Para que la herramienta sea verdaderamente accesible para la “gente de a pie”, la compañía anunció un split o desdoblamiento de acciones en una relación de 10 a 1.

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Actualmente, un solo papel de la petrolera cotiza por encima de los $83.000, un valor que ahuyentaba al pequeño inversor minorista.

Con esta modificación técnica, el precio unitario en pizarra bajará a unos $8.300, permitiendo que cualquier persona adquiera una porción de la empresa con montos muy bajos.

Rendimiento automático y seguridad para el usuario

Esta nueva función se sumará a la reciente herramienta de cuenta remunerada que ya tiene activa la plataforma para competir con las principales billeteras virtuales.

El dinero que los usuarios tengan depositado allí genera rendimientos diarios automáticos a través de un fondo común administrado por el Banco Santander.

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Con el lanzamiento de agosto, la aplicación buscará absorber gran parte del mercado minorista, garantizando transacciones directas, transparentes y bajo regulaciones oficiales.

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