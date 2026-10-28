Ganancias: ARCA eliminó requisitos y más contribuyentes podrán usar el régimen simplificado

Presentar la declaración anual del impuesto a las Ganancias puede implicar revisar datos fiscales, ingresos y documentación antes de confirmar lo que informa el organismo recaudador. La opción simplificada busca reducir parte de esa carga mediante información precargada, aunque no elimina la obligación de declarar correctamente.

Durante este año se sucedieron cambios normativos que modificaron el alcance del régimen. La novedad más reciente afecta a contribuyentes que antes podían quedar afuera por determinados parámetros económicos y también establece un tratamiento particular para grupos que hasta ahora tenían restricciones expresas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero formalizó la actualización esta semana. Antes de decidir si conviene adherir, resulta importante conocer qué requisitos desaparecieron, cuáles continúan y por qué una declaración simplificada no equivale a una exención de impuestos.

Qué cambió ARCA con la nueva reglamentación de Ganancias

Mediante la Resolución General 5916/2026, publicada el 26 de octubre, ARCA adecuó la declaración jurada simplificada de Ganancias a los cambios de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II. La medida eliminó los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el ingreso y la permanencia en el régimen.

Con esa eliminación se amplía el universo potencial de personas que pueden optar por la modalidad simplificada. Ya no corresponde interpretar aquellos topes anteriores como una barrera automática para la adhesión, siempre que el contribuyente cumpla las demás condiciones de la normativa.

La presentación funciona a partir de información fiscal precargada que debe ser revisada por el contribuyente. Si hay diferencias o datos faltantes, la responsabilidad de controlarlos no desaparece por haber elegido la vía simplificada.

El requisito que sigue siendo central desde 2026

La residencia fiscal en Argentina pasa a ser la condición sustantiva de acceso y permanencia en esta modalidad. Para los períodos fiscales posteriores a 2025, debe mantenerse durante la totalidad del ejercicio por el que se presenta la declaración jurada simplificada.

La propia reglamentación establece una salvedad: esa exigencia de residencia durante todo el período no se aplica a la adhesión correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que conserva un tratamiento transitorio específico.

La distinción es relevante para personas que cambiaron su residencia fiscal durante el año. No alcanza con estar actualmente en el país para dar por cumplida cualquier condición respecto de un ejercicio anterior; hay que considerar el período que se está declarando y las reglas aplicables.

Quiénes pueden incorporarse y qué excepciones hay

El régimen está dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en la normativa de Ganancias, que ejerzan la opción correspondiente. La modificación también habilitó una posibilidad particular para grandes contribuyentes nacionales y funcionarios públicos.

Estos últimos podrán optar por la declaración simplificada para presentar y pagar el impuesto dentro de plazo, cuando corresponda. Sin embargo, no acceden automáticamente a los restantes efectos, presunciones y beneficios previstos para otros participantes del régimen.

Esa diferenciación evita una interpretación errónea: habilitar la modalidad de presentación no significa que todos los contribuyentes reciban exactamente el mismo tratamiento legal frente a los controles o a las presunciones de exactitud.

Qué pasa si una operación no se realizó por el banco

ARCA también aclaró un aspecto que genera consultas frecuentes. La falta de bancarización de una operación no implica, por sí sola, la exclusión del contribuyente de la declaración simplificada. Se trata de una precisión sobre la permanencia en el sistema, no de una autorización general para incumplir otras disposiciones.

Las operaciones deben contar con el respaldo que corresponda y pueden seguir sujetas a controles. La administración tributaria conserva sus atribuciones de verificación y fiscalización, de modo que es incorrecto presentar el cambio como si significara ausencia de inspecciones.

En otras palabras, la simplificación se relaciona con la manera de cumplir la obligación tributaria. No borra declaraciones anteriores, no convierte automáticamente cualquier ingreso en exento ni elimina las reglas generales sobre documentación de las operaciones.

Ganancias 2025: qué sucede si ya presentaste por el régimen general

La resolución contempla además a quienes ya presentaron y pagaron Ganancias del ejercicio 2025 bajo el régimen general. Bajo las condiciones previstas, estas personas pueden optar después por la modalidad simplificada para ese mismo ejercicio y presentar la declaración correspondiente antes del vencimiento especial aplicable.

Si aparece una diferencia de impuesto a favor del fisco, la norma permite ingresarla junto con los intereses correspondientes dentro del plazo especial, sin que ello impida necesariamente considerar cumplido el requisito de pago en término, de acuerdo con el caso previsto.

No conviene interpretar esta posibilidad como una reapertura ilimitada de cualquier vencimiento: hay reglas específicas, requisitos de pago y un plazo especial. Quien ya cumplió bajo el régimen general debería evaluar su situación antes de sustituir la presentación.

Qué conviene comprobar antes de adherir

Si la obligación que tenés que presentar corresponde a Ganancias y si estás dentro de los sujetos alcanzados.

y si estás dentro de los sujetos alcanzados. El período fiscal que querés declarar, especialmente por la excepción prevista para 2025.

que querés declarar, especialmente por la excepción prevista para 2025. Tu condición de residente fiscal durante el ejercicio correspondiente.

durante el ejercicio correspondiente. Si integrás un grupo con tratamiento especial , como grandes contribuyentes nacionales o funcionarios públicos.

, como grandes contribuyentes nacionales o funcionarios públicos. Que la información precargada coincida con tus datos y documentación, y que el saldo se pague cuando corresponda.

La norma vigente amplía las opciones para simplificar la presentación, pero cada contribuyente debe revisar su situación particular. Para quienes ya venían declarando, el cambio abre una alternativa; para quienes estaban excluidos por los viejos límites económicos, elimina una barrera concreta sin suprimir las demás obligaciones fiscales.