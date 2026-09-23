Misión del FMI: el Gobierno compró USD 14.000 millones pero debe sumar USD 8.000 millones de reservas netas

Con la llegada de la delegación técnica del organismo multilateral a la sede del Banco Central, comenzó la tercera evaluación sobre el programa económico firmado en abril de 2025. Aunque el Gobierno destaca el abultado volumen de divisas adquiridas este año, los analistas privados ponen la lupa en el objetivo exigido para el cierre de diciembre.

Evaluación del FMI en el BCRA y el volumen de divisas compradas

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional desembarcó en Buenos Aires para auditar las pautas del acuerdo vigente.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa en enero de 2026, el Banco Central compró USD 14.306 millones en el mercado de cambios.

Esta cifra superó el objetivo informal de compras fijado en USD 10.000 millones, con proyecciones oficiales que buscan alcanzar hasta los USD 17.000 millones.

La meta de reservas netas de USD 8.000 millones para diciembre

A pesar del saldo positivo en las compras brutas, el organismo evalúa la trayectoria de las reservas internacionales netas.

Para cumplir con la meta anual de -USD 4.100 millones fijada para fin de año, el BCRA necesita sumar cerca de USD 8.000 millones de reservas netas.

Durante los meses de agosto y septiembre se registró un freno en la acumulación neta debido a la menor intensidad en la adquisición diaria de dólares.

Desaceleración en el ritmo diario de compras durante septiembre

Tras haber superado las metas semestrales en junio, la autoridad monetaria redujo la velocidad de adquisición para evitar presiones sobre el tipo de cambio.

En lo que va de septiembre, las compras sumaron USD 201,1 millones, lo que representa un promedio diario de USD 14,5 millones.

Especialistas sostienen que, para alcanzar el objetivo anual de diciembre sin pedir un “perdón” (waiver), el Ejecutivo necesitará acelerar las compras o recurrir a emisiones de deuda en dólares.

Impacto en la economía y perspectivas del programa financiero

Desde las consultoras privadas advierten que el cumplimiento de las metas intermedias no elimina los riesgos financieros de cara al próximo año.

Las proyecciones apuntan a que el calendario contempla dos períodos de baja oferta estacional de divisas frente a un solo ciclo de alta liquidación.

El resultado de esta tercera revisión determinará si el organismo valida los números presentados o si exige correcciones en la política de acumulación de activos.