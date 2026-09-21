Congreso: los cambios clave en discapacidad, el banco central y los subsidios a las tarifas

Una semana decisiva comenzó en el Congreso de la Nación con negociaciones a contrarreloj entre el oficialismo y los bloques aliados. La agenda parlamentaria definirá cambios sustanciales en el esquema de prestaciones para discapacidad, la regulación de reservas del Banco Central y el alcance de los subsidios a los servicios.

Cambios en Discapacidad y la propuesta del dictamen oficialista

En la Cámara de Diputados, las comisiones de Discapacidad y Presupuesto buscan emitir un dictamen de mayoría que reemplace los puntos de fricción del Presupuesto 2027.

La propuesta impulsada por el oficialismo apunta a discontinuar la Emergencia en Discapacidad e implementar una actualización bimestral por IPC para el nomenclador de prestaciones, en lugar de la actualización mensual vigente.

Asimismo, la iniciativa contempla el cumplimiento de las compensaciones adeudadas a los prestadores del sector para garantizar la continuidad de los servicios.

Definiciones sobre el Banco Central en el Senado

En la Cámara Alta, el debate estará centrado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que ya cuenta con media sanción pero podría sufrir modificaciones.

Los bloques aliados solicitan la supresión del artículo 13 referente a la inembargabilidad de las reservas, con el fin de evitar interpretaciones jurídicas sobre su uso como garantía.

También se analiza equiparar las mayorías parlamentarias requeridas tanto para la designación como para la eventual remoción de las autoridades de la entidad monetaria.

Modificaciones al régimen de Zona Fría y subsidios energéticos

El temario de la sesión en el Senado incluye el proyecto para reestructurar el beneficio de Zona Fría, aprobado previamente en Diputados.

La iniciativa busca acotar la delimitación geográfica de los descuentos tarifarios para focalizar la asistencia en los sectores de mayor vulnerabilidad económica.

En paralelo, se negocia la incorporación de un esquema de Zonas Cálidas destinado a subsidiar el consumo de energía eléctrica durante la época veraniega en las provincias del norte.