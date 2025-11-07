Milei llegó a Nueva York para hablar con inversores

El presidente Javier Milei inició una breve visita a Nueva York este viernes para reunirse con inversores y realizar una visita personal a la tumba del Rebe de Lubavitch, antes de regresar a la Argentina.

Actividades del Presidente en Nueva York

Milei llegó al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy a las 00:45 de la mañana (2:45 de la Argentina) junto a una comitiva compuesta por el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador en EE. UU., Alec Oxenford. La comitiva había partido desde Palm Beach, Florida, donde Milei participó en una gala organizada por la CPAC, una asociación conservadora vinculada al expresidente Donald Trump. Durante su discurso en Miami, el mandatario acentuó su oposición al “socialismo del siglo XXI”, sugiriendo una construcción de un “gran consenso del capitalismo” en Argentina.

Reuniones con Inversores: Objetivo Económico

La agenda de Milei en la ciudad incluye una reunión programada para hoy a las 10:00 en el Council of The Americas, donde disertará sobre “Nuevas Oportunidades de inversión en la Argentina”. Este encuentro se realiza ante un grupo selecto de empresarios estadounidenses interesados en el contexto económico argentino. Cabe recordar que el 14 de octubre pasado, Milei se había reunido con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, aunque este viaje no contempla otro encuentro con la actual administración.

Visitas a Lugares de Significado Personal

Tras sus compromisos empresariales, el presidente tiene planeada una visita al “Ohel” en el barrio de Queens, donde se encuentra la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch. Este lugar tiene un significado personal para Milei, quien lo ha visitado en ocasiones anteriores para expresar gratitud tras victorias electorales. En julio de 2023, justo antes de las elecciones primarias, realizó una visita similar, buscando la bendición para su candidatura. Desde entonces, cada visita a Nueva York incluye una parada en este sitio sagrado.

Milei regresará a la Argentina esta tarde, aproximadamente a las 19:00 horas, para asistir a la asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, antes de regresar a Buenos Aires.