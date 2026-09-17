Alerta Sanitaria: crítica situación en uno de los principales hospitales de la Provincia de Buenos Aires

Una delicada situación sanitaria atraviesa el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” de Mar del Plata, uno de los principales centros de referencia de la región, que este jueves 17 de septiembre alcanzó el límite de su capacidad de internación y ya no dispone de camas libres, según informó oficialmente el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El escenario adquiere especial preocupación por la cantidad de personas que aguardan una respuesta. Actualmente hay 45 pacientes siendo atendidos en la Guardia del establecimiento, mientras que otros 17 pacientes de alta complejidad provenientes de distintos puntos de la Región Sanitaria VIII esperan poder ingresar al hospital para recibir la atención que requieren.

Ante esta situación, el Hospital Alende se encuentra obligado a priorizar las emergencias y urgencias que impliquen riesgo de vida, mientras enfrenta serias dificultades para absorber consultas ambulatorias y casos que no revisten carácter urgente. La situación no solamente afecta a Mar del Plata: por tratarse de un hospital interzonal y de alta complejidad, recibe derivaciones de diferentes localidades de la región sanitaria.

Desde el Gobierno bonaerense atribuyeron buena parte de la sobrecarga a las dificultades que atraviesa el sistema privado y de obras sociales. En particular, el Ministerio de Salud sostuvo que tres importantes clínicas que históricamente atendían afiliados de PAMI habrían dejado de recibir pacientes, lo que habría incrementado la llegada de personas al sistema público. Esta interpretación es cuestionada por PAMI: según informó el medio marplatense 0223, desde el organismo nacional sostienen que sus afiliados continúan recibiendo atención y son derivados a distintos prestadores.

La presión sobre el sistema sanitario público de Mar del Plata, además, muestra un crecimiento significativo. Según las estadísticas difundidas por la Provincia, entre enero y julio las admisiones en la UPA 13 pasaron de 17.934 durante 2024 a 34.190 en 2026, lo que representa un incremento del 90,6%. Solamente durante julio de este año se contabilizaron 5.620 admisiones, el registro mensual más alto de la serie informada.

Las dificultades venían siendo advertidas desde semanas atrás. En agosto ya se había informado sobre un aumento de pacientes que llegaban al Hospital Interzonal en medio de conflictos que afectaban a establecimientos privados de Mar del Plata y a la atención de afiliados de PAMI.

El cuadro conocido este jueves marca ahora un punto especialmente crítico: no quedan camas disponibles, decenas de pacientes permanecen en Guardia y otros aguardan una derivación, mientras el principal hospital público de adultos de alta complejidad de la zona concentra sus recursos en los casos más graves.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense reclamaron una intervención urgente que permita normalizar la atención de los afiliados y descomprimir el sistema público, al advertir que, de mantenerse la actual presión asistencial, podría verse comprometida la capacidad de respuesta de toda la red sanitaria regional.