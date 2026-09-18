La Provincia disfruta un viernes primaveral antes de un brusco cambio de tiempo

La Provincia de Buenos Aires transitará este viernes 18 de septiembre una jornada con características plenamente primaverales, aunque el buen tiempo no se mantendrá sin cambios durante todo el fin de semana.

Las condiciones comenzarán a modificarse entre el sábado y el domingo, con un aumento de la nubosidad, mayor inestabilidad y la posibilidad de lluvias y tormentas en diferentes sectores del territorio bonaerense.

Este viernes predominará el tiempo estable, con presencia de sol, algunas nubes y temperaturas agradables durante la tarde.

En buena parte de la Provincia las máximas superarán los 20 grados y en algunos sectores podrán acercarse a los 24 o 25, configurando una jornada templada después de las bajas temperaturas registradas días atrás.

El sábado 19 continuará el ambiente agradable, aunque comenzará a observarse un incremento de la nubosidad como anticipo del cambio de tiempo. Las temperaturas se mantendrán relativamente elevadas para esta altura de septiembre, especialmente durante la tarde.

El panorama comenzará a modificarse con mayor claridad durante el domingo 20, cuando aumentará la inestabilidad y crecerá la probabilidad de precipitaciones y tormentas sobre distintos puntos bonaerenses.

Las condiciones no serán necesariamente iguales en toda la Provincia ni durante toda la jornada, por lo que habrá que seguir la evolución de los pronósticos y eventuales avisos meteorológicos.

Tras el período de inestabilidad se espera además el ingreso de aire considerablemente más frío, acompañado por viento y un marcado descenso de las temperaturas.

El cambio se sentirá especialmente desde el lunes 21, cuando las mínimas podrían volver a ubicarse en valores muy bajos en sectores del interior bonaerense.

De esta manera, la Provincia atravesará un fin de semana de transición: un viernes agradable y primaveral, un sábado todavía templado y un domingo con tiempo más inestable, antes de un comienzo de semana nuevamente frío.

La recomendación será prestar especial atención a las actualizaciones meteorológicas durante las próximas horas, principalmente ante la posibilidad de tormentas y ráfagas durante el cierre del fin de semana.