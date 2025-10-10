Milei celebra apoyo histórico de EE.UU. y avanza con reformas laborales y tributarias

En un discurso en la siderúrgica Sidersa de San Nicolás, el Presidente Javier Milei anunció el acuerdo alcanzado con Estados Unidos por un swap de 20 mil millones de dólares, calificado como un apoyo “histórico” en medio de turbulencias políticas. La noticia fue confirmada tras negociaciones lideradas por Luis Caputo con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump.

Detalles del Acuerdo de Swap con Estados Unidos

El Presidente Milei expresó su entusiasmo al mencionar que “hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro país”. Afirmó que este respaldo de Estados Unidos “brindará estabilidad” en tiempos difíciles. El mandatario destacó que la magnitud de este apoyo es “muy difícil de imaginar” para el ciudadano común, subrayando el reconocimiento internacional del rumbo adoptado desde 2023.

Proyectos de Reforma Laboral y Tributaria

Además del anuncio del swap, Milei dio a conocer su Plan Argentina Grande Otra Vez, que incluye propuestas para reformar el sistema laboral y tributario. En relación con la reforma laboral, el Presidente dijo que buscarán “modernizar los convenios de trabajo”, facilitando nuevas negociaciones colectivas que se adapten a las realidades productivas actuales.

El Presidente también mencionó la posibilidad de cobrar salarios en dólares, con la expectativa de que esta medida fomente inversiones en el país. “Dinamizar el mundo del trabajo es algo que va a mejorar la situación para todos”, afirmó Milei.

Eliminación de Impuestos y Simplificación Fiscal

Respecto a la reforma tributaria, Milei anticipó que se propondrá una simplificación de impuestos, con el objetivo de eliminar “cerca de 20 impuestos” que, según su opinión, obstaculizan el crecimiento económico sin generar un impacto recaudatorio significativo.

Con esta serie de reformas y acuerdos, el Presidente confirma su apuesta por cambios profundos en la economía argentina, en un contexto marcado por la búsqueda de estabilidad y crecimiento. La implementación de estas propuestas se analizará en los próximos meses, mientras el país sigue enfrentando desafíos económicos y políticos.