Tragedia en la ruta 2: un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras chocar contra un camión

Un grave siniestro vial ocurrido durante la mañana de este jueves 1° de octubre dejó como saldo una persona fallecida y otra con heridas de consideración en la Ruta 2. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 54, en jurisdicción del partido de Brandsen y sobre la mano que conduce hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Por circunstancias que deberán determinarse a través de las pericias correspondientes, una Volkswagen T-Cross impactó violentamente contra el acoplado de un camión que se encontraba realizando una maniobra desde la banquina para incorporarse a la autovía, en inmediaciones del acceso a la planta de Aluar.

La violencia del impacto provocó gravísimas consecuencias para quienes viajaban en el vehículo. Uno de sus ocupantes perdió la vida, mientras que otra persona sufrió heridas de gravedad y debió ser asistida por los servicios de emergencia.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “Alejandro Korn”, de Melchor Romero, donde quedó internado bajo atención médica.

Tras el choque se desplegó un importante operativo sobre ese sector de la Ruta 2, una de las principales vías de comunicación de la provincia de Buenos Aires. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Abasto y personal sanitario de AUBASA, mientras se adoptaron medidas preventivas para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes.

Las actuaciones quedaron a cargo de efectivos de la dependencia policial de Gómez, correspondiente al partido de Brandsen y con jurisdicción en ese tramo de la autovía.

La investigación deberá establecer ahora la mecánica precisa del siniestro y las circunstancias en las que se produjo la colisión entre la Volkswagen T-Cross y el acoplado del transporte de carga.