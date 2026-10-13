Mercado pago cuestionó al banco central por cómo se informa el costo de los préstamos

La controversia por el costo del crédito en las plataformas digitales sumó un nuevo capítulo tras los cuestionamientos formulados contra la normativa del Banco Central (BCRA).

A partir de la simulación de un préstamo en Mercado Pago, el empresario Marcos Galperin sostuvo que la fórmula del Costo Financiero Total (CFTEA) obliga a publicar cifras distorsionadas que no reflejan el desembolso real de los clientes.

El préstamo simulado que desató el debate en redes

La controversia comenzó tras difundirse la simulación de un microcrédito otorgado por la plataforma financiera:

Monto solicitado: $10.000 .

. Plazo de devolución: 12 cuotas fijas de $1.208,02 .

. Monto total a devolver: $14.496,24 .

. Tasa Nominal Anual (TNA): 60% .

. Costo Financiero Total (CFTEA): 102,36%.

Por qué afirman que el cálculo oficial es engañoso

Desde la empresa aseguran que la exigencia del BCRA distorsiona la percepción del cliente que pide dinero prestado:

Capitalización de intereses: El cálculo del Central presupone que el crédito se renueva y capitaliza mes a mes durante un año entero.

El cálculo del Central presupone que el crédito se renueva y capitaliza mes a mes durante un año entero. Realidad del usuario: Las condiciones de renovación anual no se aplican en los créditos consumidos a cuotas fijas .

Las condiciones de renovación anual . Diferencia visible: Mientras que el CFTEA figura en 102,36%, el usuario termina devolviendo un 44,9% más sobre el capital inicial.

Qué incluye el CFTEA y por qué el Banco Central exige mostrarlo

El Banco Central obliga a todas las entidades financieras y billeteras a exponer este indicador antes de concretar la operación:

Componentes del costo: No solo incluye los intereses, sino también comisiones, seguros, IVA y gastos administrativos .

No solo incluye los intereses, sino también . Criterio de comparación: Permite a los usuarios comparar la tasa efectiva de distintas plataformas bajo una misma regla .

Permite a los usuarios . Monto final vs. Tasa: Un CFTEA del 102,36% no implica duplicar la deuda en un préstamo a corto plazo, ya que el valor depende del esquema de cuotas fijadas.

Consejos clave antes de solicitar dinero en plataformas digitales

Frente a la divergencia de criterios entre la autoridad monetaria y las billeteras, se aconseja verificar parámetros concretos antes de confirmar: