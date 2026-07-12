Menos nacimientos: por qué el sistema de salud debe cambiar su enfoque para sobrevivir

La histórica baja en la natalidad está obligando a una reestructuración profunda de todo el sistema sanitario nacional, que debe adaptarse a una población cada vez más envejecida.

Los modelos tradicionales, centrados durante décadas en la atención materno-infantil, están quedando obsoletos. El sistema debe reconvertirse rápidamente para garantizar la cobertura de una pirámide poblacional invertida.

Reorientación de recursos médicos

La baja constante de nacimientos libera recursos que antes eran destinados exclusivamente a maternidades y neonatologías. Estos espacios deben transformarse en unidades de medicina geriátrica y cuidados crónicos.

Es vital reubicar los presupuestos hacia áreas que hoy demandan mayor atención.

La inversión en equipamiento debe pasar de incubadoras a tecnologías para enfermedades crónicas.

El sistema público y la demanda de adultos mayores

El desafío central es la carga que los adultos mayores representan para un sistema de salud que no fue diseñado para esta longevidad. Las enfermedades complejas exigen ahora una mayor especialización profesional.

Se requiere un aumento en la cantidad de especialistas en gerontología en el sistema público.

La demanda de medicamentos y tratamientos prolongados está alcanzando niveles nunca vistos.

Sostenibilidad financiera frente al cambio demográfico

La menor cantidad de personas en edad activa impacta directamente en los ingresos de las obras sociales y prepagas. Esta reducción de aportantes obliga a repensar el esquema de financiamiento para evitar un colapso en la cobertura.

Es necesario buscar mecanismos que compensen la caída en la recaudación por aportes laborales.

La eficiencia en el gasto es una urgencia para mantener las prestaciones actuales.

Integración de la tecnología y prevención

La única forma de hacer eficiente el sistema, ante el aumento de la población de la tercera edad, es potenciar la atención primaria y la medicina preventiva. Esto permitirá detectar patologías antes de que requieran internaciones costosas.