¿buscás movilidad propia? El plan del banco nación para comprar tu moto en cuotas fijas

Si necesitás una moto para tu movilidad diaria, el Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una línea de créditos personales que permite financiar la compra de unidades 0km en hasta 72 cuotas fijas. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a vehículos de movilidad personal con cuotas adaptadas a diferentes perfiles.

La operatoria se realiza principalmente a través de la plataforma Tienda BNA+, donde el usuario puede gestionar el préstamo de forma digital y coordinar la entrega directamente con el concesionario vendedor.

Plazos, montos y tasas vigentes

El plan ofrece una flexibilidad destacada en la estructura de pago, permitiendo elegir plazos de devolución que se extienden hasta los 72 meses. La tasa de interés varía según la modalidad y el perfil del solicitante.

Monto financiable: Se pueden solicitar préstamos desde $100.000 hasta $40.000.000 .

Se pueden solicitar préstamos desde $100.000 hasta . Tasas de interés: La Tasa Nominal Anual (TNA) fija informada para préstamos personales es del 38% , aunque en algunas líneas específicas pueden encontrarse tasas del 40% con diferentes esquemas de Costo Financiero Total (CFT).

La Tasa Nominal Anual (TNA) fija informada para préstamos personales es del , aunque en algunas líneas específicas pueden encontrarse tasas del con diferentes esquemas de Costo Financiero Total (CFT). Sistema de amortización: Se utiliza el sistema francés, lo que garantiza que las cuotas sean fijas durante todo el plazo del préstamo.

Modelos y marcas disponibles

La oferta incluye una amplia variedad de motovehículos de fabricación nacional, abarcando desde opciones de entrada de gama hasta modelos de mayor cilindrada.

Marcas destacadas: Entre las opciones disponibles en la plataforma se encuentran modelos de Motomel, Zanella, Corven, Yamaha y Keller , entre otras.

Entre las opciones disponibles en la plataforma se encuentran modelos de , entre otras. Ejemplos de mercado: Modelos como la Mondial LD Max 110 RT o la Zanella ZB 110 Z3 figuran entre los modelos con opciones de financiación frecuentes en el catálogo digital.

Requisitos y cómo gestionar el crédito

El proceso para obtener el financiamiento es 100% digital, diseñado para que el usuario pueda completar la solicitud desde su hogar y retirar la unidad una vez aprobada la operación.