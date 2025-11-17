Menem asegura que la reforma laboral transformará el mercado y llama a la unidad política

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó la importancia de la reforma laboral que el Gobierno impulsa. Según él, esta iniciativa tiene como objetivo “dinamizar el mercado laboral” y espera contar con el apoyo de todos los sectores políticos.

¿Qué implica la reforma laboral propuesta por el Gobierno?

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, enfatizó que la reforma laboral es una “deuda pendiente” en Argentina. En su declaración, mencionó que hay aproximadamente ocho millones de personas en la informalidad laboral, quienes actualmente no gozan de derechos. La propuesta busca crear incentivos para que estos trabajadores se integren al mercado formal.

Menem considera que este esfuerzo no solo beneficiará a los trabajadores, sino que también contribuirá al crecimiento económico del país. “La Argentina no crece en términos laborales, tiene la misma cantidad de personas aportando al sistema hace años”, expresó, sugiriendo que las políticas actuales no han sido efectivas en mejorar esta situación.

Los planes del oficialismo para sesionar extraordinariamente

El vicepresidente de La Libertad Avanza también informó sobre la agenda de las próximas sesiones extraordinarias, que contemplarán el Presupuesto 2026, la modernización laboral y la reforma laboral junto con la revisión del nuevo Código Penal. Menem indicó que a partir del 10 de diciembre comenzarán a trabajar con una nueva conformación en la Cámara, donde se cuentan con más de 80 diputados.

El objetivo es avanzar de manera coordinada con el Senado para agendar y aprobar estas iniciativas de manera efectiva. “Con un número más importante para LLA, podemos tener un esquema más robusto”, afirmó Menem, quien también indicó que se ha mantenido diálogo constante con los gobernadores para asegurar el apoyo necesario a estos proyectos.

Relación entre el Gobierno y la CGT

En relación con la Confederación General del Trabajo (CGT), que ha manifestado preocupaciones sobre la modernización laboral, Menem comentó: “Ellos dicen defender a los trabajadores, ellos deberían estar de este lado”. El presidente de la Cámara de Diputados reforzó la idea de que la posición de la CGT podría estar desactualizada respecto a las necesidades del mercado laboral actual.

Diego Santilli, nuevo ministro del Interior, comenzará su labor para mejorar la comunicación con los mandatarios provinciales, con un enfoque inicial en alcanzar consenso sobre el Presupuesto 2026. “Queremos seguir trabajando junto a ellos; los gobernadores nos tienen que acompañar”, concluyó Menem, haciendo eco del mensaje del electorado en las elecciones del 26 de octubre.