Medicamentos de alto costo: el gobierno evalúa crear un filtro clave para las obras sociales

El acceso a los medicamentos de alta complejidad se encamina a un cambio radical en sus reglas de juego. El Gobierno nacional avanza en la puesta en marcha de una agencia evaluadora que decidirá qué tratamientos deberán cubrir de forma obligatoria las obras sociales, prepagas y el Estado.

Creación de la ANEFiTS y marco normativo

El nuevo esquema será administrado por la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS).

Anunciada el 27 de marzo de 2025 bajo la órbita del Ministerio de Salud, la entidad analizará la seguridad, eficacia clínica y la relación costo-beneficio de cada tecnología médica.

Cobertura en enfermedades complejas y de alto costo

El foco principal del organismo estará puesto en las terapias de precios elevados para patologías oncológicas, autoinmunes y enfermedades poco frecuentes.

Se busca establecer un criterio científico unificado para definir qué resultados ofrece una droga y si corresponde incorporar su financiamiento al Programa Médico Obligatorio (PMO).

Impacto en la judicialización de tratamientos y cuentas del sector

Desde el Colegio de Farmacéuticos advierten que el sistema actual se encuentra altamente judicializado por fallos que obligan a cubrir terapias sin evidencia suficiente.

El filtro técnico apunta a preservar la sustentabilidad financiera de las obras sociales y prepagas, evitando erogaciones millonarias en tratamientos de bajo impacto terapéutico.

Sin fecha de inicio ni efecto directo en farmacias de barrio

Pese a los avances administrativos en el Ministerio de Salud, todavía no hay una fecha definida para su entrada en vigencia.

A su vez, la medida no afectará la venta habitual en farmacias tradicionales, ya que este tipo de medicación especial se gestiona mediante circuitos de provisión directa.