Mecánico marplatense se accidentó con su recién comprado Ford Falcon y terminó internado

Un mecánico de Mar del Plata de 45 años terminó internado tras sufrir un accidente el lunes por la tarde en el kilómetro 487 de la Ruta 11. Su vehículo, un Ford Falcon que había comprado unas horas antes, impactó contra un poste en la rotonda de Mar de Cobo (Partido de Mar Chiquita), quedando completamente destrozado.

Detalles del accidente en Ruta 11

El hombre, identificado como Lucas Hormaechea, logró salvar su vida, aunque el accidente frustró su ilusión de adquirir el automóvil. Hormaechea había viajado aproximadamente 190 kilómetros hasta Mar del Tuyú para comprar un Ford Falcon Futura modelo 1972, con un recorrido de apenas 122.000 kilómetros y un precio de 10.000 dólares. En la compra, que había realizado minutos antes, el mecánico encontró el auto de sus sueños.

Sin embargo, cuando se encontraba a solo 30 kilómetros de su hogar, su viaje se tornó trágico. Según los primeros informes, el conductor habría pisado una mancha de gasoil, lo que provocó su despiste y la colisión contra un poste de alumbrado público.

Rescate y estado de salud del conductor

Los efectivos policiales y una ambulancia del CAPS de Mar de Cobo llegaron rápidamente al lugar del accidente, trasladando a Hormaechea a la Unidad Sanitaria de Santa Clara para su evaluación. A pesar del aparatoso impacto, se informó que se encontraba lúcido y con lesiones que, aunque serias, no comprometían su vida.

En su cuenta de redes sociales, Hormaechea comunicó: “Para todos los que han llamado y se están preocupando, estamos vivos… con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años, estoy internado en Vidal.” Esta declaración refleja la mezcla de alegría por la adquisición y el desasosiego por el accidente sufrido.

Investigación del accidente de tráfico

Las autoridades continúan investigando las circunstancias precisas del accidente. Aún no se han confirmado las causas definitivas, pero se espera que los testimonios de testigos y los informes periciales arrojen más luz sobre los hechos ocurridos en la rotonda de acceso a Mar de Cobo.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial, especialmente en carreteras de gran tránsito como la Ruta 11, donde las condiciones del camino pueden influir en la conducción