Máximo Kirchner: “No va a alcanzar con el peronismo solo para sacar el país adelante”

En declaraciones realizadas esta mañana en Radio Con Vos, el diputado nacional Máximo Kirchner lanzó una advertencia frente al panorama político y económico del país: “Tenemos que entender los peronistas que no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar el país adelante”.

El líder de La Cámpora cuestionó la posibilidad de que un gobierno argentino quede “manejado por control remoto de afuera” y reclamó que el próximo Ejecutivo tenga plena capacidad de definir su rumbo desde la Casa Rosada, sin mediaciones externas.

Kirchner cuestionó además la participación que estaría ejerciendo Estados Unidos en la política nacional, aludiendo a negociaciones aún no oficializadas respecto a una posible asistencia financiera. En ese sentido, mencionó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habría estimado una ayuda por alrededor de 40 mil millones de dólares, aunque un día antes Donald Trump había condicionado su respaldo al resultado electoral.

Recordando el pasado, el diputado hizo una comparación provocadora: “Es el mismo número del blindaje y a De la Rúa”. Y lanzó una advertencia sobre la estructura del endeudamiento actual: “Hoy, la deuda, tal como está estructurada, es impagable”.

Con estas reflexiones, Máximo Kirchner busca incidir en un debate central: cómo combinar liderazgo político propio con alianzas capaces de sostener un proyecto nacional, frente a desafíos estructurales y presiones externas.