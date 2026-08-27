Alerta en punta indio: crece el conflicto por el futuro de la histórica base aeronaval

La preocupación por el futuro de la histórica Base Aeronaval Punta Indio (BAPI) sumó este jueves 27 de agosto un nuevo capítulo, con un paro total del personal civil de las Fuerzas Armadas y una movilización hacia el Ministerio de Defensa de la Nación para rechazar la reestructuración que afectaría a la unidad militar bonaerense.

La protesta fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en el marco de una medida nacional que también incluyó reclamos salariales y laborales del personal civil de las Fuerzas Armadas. Uno de los principales puntos de la convocatoria fue precisamente la situación de Punta Indio y la incertidumbre generada por el proyectado traslado de áreas actualmente asentadas en la base.

Según señalaron desde ATE bonaerense, la situación pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y alrededor de 250 efectivos militares, pero la preocupación excede ampliamente a quienes desarrollan sus tareas dentro de las instalaciones. La Base Aeronaval constituye desde hace décadas uno de los principales motores económicos y sociales de Punta Indio y, particularmente, de la localidad de Verónica.

El traslado de unidades encendió la alarma

El conflicto se originó a partir de la reestructuración prevista para la Aviación Naval, que contempla el traslado hacia Bahía Blanca de importantes capacidades actualmente asentadas en Punta Indio.

Entre ellas se encuentran la Escuela de Aviación Naval y unidades vinculadas con la vigilancia marítima, que serían trasladadas hacia la Base Aeronaval Comandante Espora. La decisión provocó una fuerte reacción de trabajadores, organizaciones gremiales, autoridades locales y vecinos, que interpretan que la pérdida de esas funciones podría significar en los hechos un progresivo vaciamiento de la histórica base.

La preocupación se profundizó durante los últimos días con asambleas y diferentes acciones impulsadas desde Punta Indio para intentar revertir la medida.

Un impacto que podría sentirse en toda la comunidad

Más allá de la cuestión militar, el principal temor está relacionado con las consecuencias económicas y sociales que tendría una reducción considerable de las actividades de la Base.

Durante décadas, cientos de familias estuvieron vinculadas directa o indirectamente con su funcionamiento. Los salarios del personal civil y militar tienen además una fuerte incidencia sobre el comercio, los alquileres, los servicios y numerosas actividades de Verónica y otras localidades del distrito.

Desde las organizaciones que rechazan la medida sostienen que una eventual reducción de la actividad podría repercutir sobre una comunidad de más de 14.000 habitantes, motivo por el cual consideran que el conflicto dejó de ser exclusivamente laboral para convertirse en una problemática de alcance regional.

Una base con más de un siglo de historia

La Base Aeronaval Punta Indio posee además un fuerte valor histórico para la Aviación Naval Argentina. Sus instalaciones comenzaron a funcionar hace más de cien años y allí se desarrollaron durante décadas actividades vinculadas con la formación de aviadores navales, mantenimiento y operaciones aéreas.

Precisamente, en 2021 se realizó en el lugar la ceremonia por el centenario de la Escuela de Aviación Naval, institución estrechamente vinculada con la historia de la base y con generaciones de integrantes de la Armada Argentina.

Reclamo frente al Ministerio de Defensa

Este jueves, el conflicto llegó nuevamente hasta el Ministerio de Defensa, donde representantes gremiales reclamaron que se reviertan las medidas que afectan a Punta Indio y se abra una instancia de diálogo.

ATE advirtió que podría profundizar las medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas, mientras en Punta Indio continúa creciendo la preocupación por lo que consideran una decisión capaz de modificar profundamente la realidad laboral y económica del distrito.

La situación permanece abierta y se aguardan definiciones oficiales sobre el alcance definitivo de la reestructuración, mientras trabajadores, vecinos y organizaciones mantienen el reclamo para preservar la actividad de una de las instituciones históricamente más importantes de Punta Indio y toda la región.

https://www.facebook.com/todonoticias/videos/un-banderillero-bailar%C3%ADn-en-medio-de-la-ruta-i-un-conductor-esperaba-pasar-mient/1073289795086676/?utm_source=chatgpt.com