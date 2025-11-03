Macri festejó la llegada de Santilli al Ministerio del Interior y aboga por reformas económicas

El expresidente Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior por parte del presidente Javier Milei. A través de un mensaje en su cuenta de X, Macri expresó que esta incorporación representa una oportunidad para avanzar con las reformas en el Congreso que el oficialismo busca implementar.

El apoyo institucional del PRO tras la designación

La confirmación de Santilli fue anunciada por Milei en redes sociales, donde destacó su capacidad para articular con los gobernadores y legisladores nacionales. La elección del nuevo ministro se conoció apenas dos días después de un encuentro entre Milei y Macri en la Quinta de Olivos, el cual terminó sin ningún acuerdo político específico.

Tras este respaldo, el PRO emitió un comunicado valorando la llegada de Santilli al Gobierno como “una gran noticia para el país”. En el documento, subrayaron que su designación “fortalece la gestión y el diálogo con las provincias”. Santilli ya había tenido un papel protagónico como líder de la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, siendo esta la más votada en el distrito.

Fuentes cercanas a Santilli informaron que el presidente Milei le ofreció el cargo durante una conversación telefónica el mismo domingo, a lo cual Santilli accedió mientras regresaba de un viaje familiar.

Contexto político y tensiones entre el PRO y el Gobierno

El apoyo de Macri a la designación de Santilli se produce en un marco de tensiones entre el PRO y el Gobierno, especialmente tras la reciente renuncia de Guillermo Francos, quien ocupaba la Jefatura de Gabinete. En un posteo anterior, Macri había cuestionado la decisión de reemplazarlo por un funcionario “sin experiencia” y había sugerido que el puesto debía ser ocupado por Horacio Marín, actual titular de YPF.

“Lamento esta situación porque el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, expresó Macri. A pesar de sus críticas previas, la designación de Santilli es interpretada por algunos sectores del PRO como un gesto de apertura del Gobierno hacia un posible cogobierno con sectores aliados. Sin embargo, aún persisten diferencias en torno a la estrategia política y la coordinación para el futuro de la gestión.

Objetivos y expectativas de la nueva designación

Desde la Casa Rosada, se espera que el perfil de Santilli facilite la generación de acuerdos con los gobernadores y la formación de mayorías legislativas en pro de avanzar en reformas fiscales, laborales y penales. Esta designación se produce tras la salida de Lisandro Catalán del Ministerio del Interior y de Francos de la Jefatura de Gabinete, que será asumida por el vocero Manuel Adorni.