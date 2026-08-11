Lanzan nuevos créditos para comprar autos 0 km en hasta 48 cuotas: montos, tasas y requisitos

Quienes estén pensando en cambiar el auto o comprar un 0 km tienen desde agosto una nueva alternativa de financiación bancaria. La propuesta permite acceder a un vehículo nuevo con un préstamo en pesos y un plazo que puede extenderse durante cuatro años.

La iniciativa resulta especialmente atractiva porque no funciona como un plan de ahorro y tampoco requiere constituir una prenda sobre el vehículo. Además, contempla condiciones diferentes para quienes cobran su sueldo en el banco que participa de la promoción.

La operatoria ya se encuentra disponible a través de concesionarios oficiales y establece un valor máximo para los vehículos que pueden adquirirse.

Cómo son los nuevos créditos para comprar autos 0 km

El Banco Nación (BNA) y Volkswagen Argentina lanzaron una propuesta conjunta de financiación para la compra de vehículos 0 km de la automotriz alemana.

La iniciativa forma parte del programa “+Autos con BNA” y permite solicitar un préstamo personal sin prenda directamente a través de los concesionarios Volkswagen que se encuentren adheridos.

Las principales condiciones de esta financiación son:

Monto máximo del crédito: hasta $20.000.000.

hasta $20.000.000. Valor máximo del vehículo: hasta $60.000.000.

hasta $60.000.000. Plazo: entre 24 y 48 meses.

entre 24 y 48 meses. Moneda: pesos.

pesos. Tipo de préstamo: personal sin prenda.

personal sin prenda. Sistema de amortización: francés.

francés. Destino: vehículos Volkswagen 0 km comercializados por concesionarios oficiales adheridos.

Esto significa que el comprador puede utilizar el crédito para cubrir una parte del precio del vehículo y completar el resto mediante sus propios fondos u otra alternativa disponible en el concesionario.

Créditos para autos 0 km: cuáles son las tasas

Uno de los puntos más importantes de la nueva financiación es que la tasa cambia según el plazo elegido y si el solicitante acredita o no su sueldo en Banco Nación.

Para préstamos con un plazo de hasta 24 meses, las condiciones anunciadas son:

Clientes que cobran sus haberes en Banco Nación: TNA del 27%.

TNA del 27%. Resto de los solicitantes: TNA del 37%.

En cambio, para quienes decidan extender el financiamiento entre 30 y 48 meses, las tasas son:

Con acreditación de haberes en BNA: TNA del 30%.

TNA del 30%. Sin acreditación de haberes en BNA: TNA del 40%.

De esta forma, quienes perciben mensualmente su salario a través del Banco Nación acceden a una tasa preferencial respecto de quienes no tienen allí su cuenta sueldo.

Hasta cuánto dinero presta el Banco Nación para comprar un auto

En esta promoción particular entre Banco Nación y Volkswagen, el límite es de $20.000.000 por operación.

El vehículo que se quiera comprar, por su parte, puede tener un precio de hasta $60.000.000.

Por ejemplo, una persona que busca un modelo de $35.000.000 podría solicitar hasta $20.000.000 mediante esta financiación y debería disponer de los $15.000.000 restantes para completar la operación.

Es importante diferenciar esta oferta de otras alternativas disponibles dentro del programa general +Autos con BNA, que pueden contar con montos, tasas y plazos distintos. Los $20 millones corresponden específicamente al acuerdo anunciado con Volkswagen.

Qué autos Volkswagen se pueden comprar

La promoción alcanza a modelos Volkswagen 0 km comercializados por concesionarios oficiales adheridos, siempre que el precio total del vehículo no supere los $60 millones.

Actualmente, la gama que Volkswagen comercializa en Argentina incluye modelos como:

Volkswagen Polo.

Volkswagen Tera.

Volkswagen Virtus.

Volkswagen Nivus.

Volkswagen T-Cross.

Volkswagen Taos.

Volkswagen Saveiro.

Volkswagen Amarok.

Volkswagen Vento GLI.

Volkswagen Tiguan.

La inclusión efectiva de cada unidad dependerá de su precio, versión, disponibilidad y participación del concesionario en la operatoria.

Qué requisitos hay que cumplir para solicitar el crédito

No alcanza solamente con elegir el vehículo. Como ocurre con cualquier préstamo bancario, el Banco Nación realizará una evaluación crediticia antes de aprobar la financiación.

Entre los puntos principales se encuentran:

Superar la correspondiente evaluación crediticia del Banco Nación .

. Contar con capacidad de pago suficiente para afrontar la cuota mensual.

Comprar el vehículo en un concesionario oficial Volkswagen adherido .

. Elegir un vehículo 0 km que se encuentre dentro del límite de precio establecido.

Cumplir con la documentación e instrumentación requerida para concretar el préstamo.

El hecho de no cobrar el sueldo en Banco Nación no impide necesariamente acceder al crédito, aunque la tasa será más elevada.

Cómo solicitar el préstamo para comprar el 0 km

Otro punto particular de esta línea es que la gestión se inicia directamente en los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos.

Allí el interesado puede elegir el modelo, consultar si está incluido en la promoción, conocer las condiciones correspondientes a su situación y avanzar con la solicitud de financiación.

Posteriormente, el Banco Nación analiza el perfil crediticio y determina si la operación puede ser aprobada.

Por lo tanto, la aprobación del crédito no es automática y el monto máximo que podrá obtener cada persona dependerá de su capacidad crediticia.

Una diferencia importante: el auto no queda prendado

Una de las características que diferencia a esta alternativa de buena parte de los créditos tradicionales para vehículos es que se trata de un préstamo personal sin prenda.

En un crédito prendario convencional, el vehículo queda afectado como garantía hasta que termina de cancelarse la deuda. En esta operatoria específica, en cambio, Banco Nación informa que el préstamo es personal y no requiere constituir una prenda sobre el 0 km.

Esto también la diferencia de los planes de ahorro, donde existen mecanismos de adjudicación, integración de cuotas y actualizaciones vinculadas al valor del vehículo.

Qué tener en cuenta antes de elegir las 48 cuotas

Aunque extender el préstamo hasta 48 meses permite repartir el capital durante un período mayor, no necesariamente significa que sea la alternativa más económica.

Antes de avanzar conviene evaluar la cuota mensual, la Tasa Nominal Anual (TNA), el Costo Financiero Total (CFT) y el monto final que habrá que desembolsar durante toda la vida del préstamo.

También habrá que considerar los gastos propios de comprar y mantener un 0 km, entre ellos patentamiento, seguro, combustible, patente y services.

Con la nueva propuesta, Banco Nación y Volkswagen suman así una alternativa al creciente abanico de promociones que las automotrices y entidades financieras están ofreciendo durante agosto de 2026 para facilitar el acceso a vehículos nuevos.